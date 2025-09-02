Muere un conductor de un turismo de 29 años tras colisionar contra un camión en Palma

Las carreteras de Mallorca se cobran una nueva víctima mortal. A las 06:40 horas de este martes, una colisión entre un turismo y un camión ha dejado un balance de un joven fallecido y otro hombre gravemente herido. El suceso ocurrió en la carretera MA-5013, en el tramo comprendido entre el polígono de Son Oms y la carretera de Manacor, en Sant Jordi.

Según la información proporcionada por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, el accidente involucra a un camión que transportaba balas de paja y que circulaba en dirección a la carretera de Manacor. Justo detrás de él, un Volkswagen Golf, conducido por un joven de 29 años, transitaba por la misma vía. Por causas que se desconocen y que están siendo objeto de investigación, el vehículo deportivo de gran cilindrada se empotró literalmente contra la parte trasera del camión, provocando una violenta colisión.

A raíz del choque, el conductor del camión perdió el control del vehículo y volcó en sentido contrario. Ambos conductores quedaron atrapados en el interior de sus respectivos vehículos, lo que complicó las labores de rescate. Rápidamente, varias ambulancias del SAMU-061, Guardia Civil y los Bombers de Palma acudieron al lugar del siniestro para auxiliar a las víctimas.

A su llegada, los servicios sanitarios sólo pudieron confirmar el fallecimiento del joven conductor del Volkswagen Golf, quien murió en el acto debido a la gravedad del impacto. Los bomberos, por su parte, tuvieron que realizar un trabajo exhaustivo para liberar al conductor del camión, cuya cabina quedó gravemente dañada hecha un amasijo de metal.

La operación de rescate fue compleja, ya que se vieron obligados a cortar la cabina del vehículo para poder extraer al hombre, quien fue estabilizado en el lugar y posteriormente trasladado a un centro hospitalario con pronóstico grave. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que las causas que originaron el accidente mortal pudieron deberse a un despiste en la conducción y a la falta de visibilidad de la zona.