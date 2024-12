Muere en Mallorca la princesa Birgitta, hermana del rey Gustavo de Suecia

La princesa Birgitta, hermana del rey Gustavo de Suecia, ha muerto este martes con 87 años en Mallorca, donde residía desde hace décadas, cuando se mudó para vivir cerca del mar, el sol y la naturaleza, llevando una gran vida social y abanderando acciones benéficas.

Ante el fallecimiento de su hermana, el monarca ha hecho una declaración que recoge Hola.com: «Con gran tristeza he recibido la noticia del fallecimiento de mi hermana, la princesa Birgitta. Mi hermana era una persona de fuerte personalidad y gran sinceridad a la que mi familia y yo echaremos profundamente de menos. Junto con toda la familia, envío hoy mi más sentido pésame a los hijos y nietos de Birgitta».

Gustavo de Suecia ha decidido que las banderas ondeen a media asta en el Palacio de Drottningholm y en el Palacio de Haga. Además, siguiendo sus deseos, los restos mortales de la princesa descansarán en el cementerio real del parque Hagaparken, al norte de Estocolmo.

The King has decided that the flags will fly at half-mast at Drottningholm Palace and Haga Palace tomorrow.

Princess Birgitta will rest at the Royal burial site in Hagaparken, according to the Princess’ wishes. The funeral will take place in the circle of the Princess’s family. pic.twitter.com/CEzCFEmB8u

— ChristinZ (@ChristinsQueens) December 4, 2024