Muere un hombre tras precipitarse desde un segundo piso en Menorca: las autoridades investigan el suceso

Tragedia en Ciudadela, en Menorca. Un hombre de 58 años falleció este domingo por la mañana en Ciutadella tras precipitarse desde un segundo piso al patio interior de un edificio situado en la calle Sant Onofre. El suceso, que se produjo a primera hora del día, generó una intensa movilización de los servicios de emergencia, que no pudieron evitar el desenlace fatal pese a una rápida actuación.

La alerta llegó a la Policía Local de Ciudadela poco antes de las nueve de la mañana, cuando familiares del hombre llamaron para pedir ayuda. A su llegada, los agentes se encontraron con la puerta de acceso del edificio cerrada, por lo que solicitaron el apoyo de los bomberos que tuvieron que forzarla para permitir el paso a los equipos sanitarios del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU-061).

Hasta el lugar del suceso se desplazaron con suma celeridad varias ambulancias del 061, Policía Local y Policía Nacional. Según fuentes sanitarias consultadas por OKBALEARES, cuando los equipos médicos lograron acceder al patio interior, el hombre aún presentaba signos vitales, aunque muy débiles. Los profesionales intentaron estabilizarlo durante varios minutos, pero las graves lesiones causadas por la caída eran incompatibles con la vida.

«A pesar de los intentos de reanimación, el paciente no respondió a las maniobras debido a la gravedad de los traumatismos» apuntaba un sanitario al resto de los integrantes de los equipos de emergencia, que destacó la complejidad del escenario debido al acceso limitado al lugar del impacto.

Las primeras indagaciones, a cargo de los investigadores de la Policía Nacional, apuntan a que el hombre habría caído desde su vivienda hacia la terraza de la planta baja del mismo inmueble. Agentes de la Policía Judicial se han hecho cargo de la investigación para determinar qué motivó la caída.

Un portavoz policial confirmó que «todas las líneas de investigación están abiertas» y que se están recogiendo testificales de familiares y vecinos para reconstruir los últimos minutos antes del suceso.

El cuerpo fue trasladado para la correspondiente autopsia, mientras la Policía Nacional continúa trabajando para esclarecer las circunstancias exactas de esta trágica muerte. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis.