Muere el abonado número uno del Real Mallorca

Joan Morey Capllonch, abonado número uno del Real Mallorca, ha fallecido en Palma tras más de 70 años de fidelidad al club, que le rindió homenaje junto al resto de socios de mayor antigüedad con motivo del Centenario que se celebró en 2016. Joan Morey participó hace varios años en unas charlas en las que narró a las nuevas generaciones sus experiencias en el Mallorca tras haber vivido todos y cada uno de los ascensos del equipo a Primera División.

En un emotivo reportaje titulado Memoria y pasión: una charla entre históricos, el club hizo que Morey conversara con el exjugador Joan Forteza. Revivieron juntos varios hitos mallorquinistas, incluido el primer gol del Mallorca en Primera División, marcado por el propio Forteza en 1960. Morey también relató episodios imborrables de su trayectoria como abonado, como el ascenso a Primera División de 1983 o la noche de San Juan de 2019, que describió como el momento más emocionante que ha vivido como aficionado.

Joan Morey será recordado como una enciclopedia del pasado del club, alguien capaz de narrar con detalle medio siglo de historia mallorquinista. Su entrega superó la barrera generacional y siempre fue ejemplo de amor y fidelidad por los colores. «El RCD Mallorca le agradece su pasión incondicional y su papel como símbolo de la afición mallorquinista. Jugadores, directiva y aficionados comparten el dolor por su pérdida, al tiempo que honran su memoria como la de un mallorquinista ejemplar que hizo más grande al club con cada temporada en las gradas», ha asegurado el club tras dar a conocer su fallecimiento.

«El RCD Mallorca transmite su más sentido pésame a su familia, amigos y allegados, acompañándoles en este momento de dolor», ha dicho el club en un comunicado en el que ha recordado la figura de Joan Morey, de quien ha destacado que «comenzó su afición con apenas 13 años y desde entonces no faltó a un solo partido, viviendo los momentos más gloriosos y también los más difíciles del RCD Mallorca. Gracias a esa lealtad inquebrantable, Morey ostentó orgulloso el carnet de abonado nº1, testigo privilegiado de la historia del club desde la época del antiguo estadio Lluís Sitjar hasta la actualidad en el Estadi Mallorca Son Moix».