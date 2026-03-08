Misterio y conmoción en Palma: hallan el cadáver de un joven de 20 años en un solar cercano al Estadio Balear
El cuerpo se encontraba en una zona apartada del solar, parcialmente oculto detrás de una pequeña caseta
Julio Bastida
- Delegado de OKBALEARES, ex jefe de sucesos de Ultima Hora y presentador de El Perímetro de Fibwi.
-
-
- Actualizado:
Palma ha vivido este domingo un suceso que ha generado gran impacto y numerosas preguntas. El cuerpo sin vida de un joven de unos 20 años fue hallado en un solar utilizado como aparcamiento de vehículos, en una zona próxima al Estadio Balear, lo que provocó un importante despliegue policial y sanitario en pleno mediodía.
El descubrimiento se produjo alrededor de las 12:35 horas en un descampado situado en la calle Marie de Behen, en el barrio de Son Güells. Según las primeras informaciones, fue un trabajador de una empresa de alquiler de coches que utiliza el terreno como campa quien encontró el cuerpo cuando realizaba sus tareas habituales. Al percatarse de que el joven estaba inmóvil y no respondía, alertó inmediatamente al servicio de emergencias 112.
Tras la llamada, se activó un amplio dispositivo de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) de la Policía Local de Palma, agentes de la Policía Nacional y una ambulancia medicalizada del SAMU 061. Sin embargo, cuando los sanitarios llegaron al solar y examinaron al joven, solo pudieron certificar su fallecimiento.
El cuerpo se encontraba en una zona apartada del solar, parcialmente oculto detrás de una pequeña caseta, lo que en un primer momento dificultó su localización. Además, el joven no llevaba documentación encima, por lo que inicialmente no pudo ser identificado por los agentes. Otro detalle que llamó la atención de los investigadores fue que el fallecido estaba sin zapatos, un elemento que forma parte de las primeras pesquisas policiales.
Ante la gravedad de la situación, los agentes de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional acordonaron la zona para preservar posibles pruebas mientras se esperaba la llegada de los especialistas. Minutos después acudieron al lugar el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional, efectivos de la Policía Científica y la médico forense, quienes iniciaron una inspección detallada del escenario.
Durante varias horas, los investigadores analizaron el terreno y realizaron una primera revisión del cuerpo para detectar posibles indicios. Según fuentes cercanas al caso a las que ha tenido acceso OKBALEARES, en un primer examen no se observaron signos evidentes de violencia, por lo que inicialmente se descarta la intervención de terceras personas en la muerte del joven.
Una vez finalizadas las diligencias iniciales en el lugar del hallazgo, los operarios de la Funeraria Municipal procedieron al levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia. Este examen será clave para determinar la causa exacta de la muerte.
Aunque la investigación sigue abierta, algunas de las primeras hipótesis que manejan los investigadores apuntan a que el joven podría haber sufrido una posible sobredosis, aunque esta circunstancia todavía no ha sido confirmada oficialmente. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional continúa con las pesquisas para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento, reconstruir las últimas horas de vida del joven y confirmar su identidad. Mientras tanto, el juzgado de guardia de Palma ya ha sido informado del caso.
El inquietante hallazgo ha causado sorpresa y preocupación entre trabajadores y vecinos de la zona de Son Güells, que aseguran no haber visto nada extraño en las horas previas. Ahora, todas las miradas están puestas en los resultados de la autopsia, que podrían arrojar luz sobre el misterioso fallecimiento del joven en Palma.
