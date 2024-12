La menor herida en el accidente tras el homicidio de su madre en Palma recibe el alta médica

La menor de unos dos años que el martes resultó herida en el accidente de tráfico ocurrido en Can Pastilla (Palma), después de que presuntamente su padre asesinara a su madre a puñaladas cuando los tres iban en un coche, ha recibido el alta médica este miércoles.

Así lo han confirmado fuentes hospitalarias, que han señalado que la menor se encuentra en buen estado de salud. Los médicos que la han tratado en urgencias pediátricas del Hospital de Son Espases han considerado que, una vez cumplido el protocolo, que establece una observación de 24 horas, podía salir del centro sin problema.

El homicidio y posterior accidente tuvo lugar sobre las 15.00 horas del martes. Como consecuencia, tanto la menor como una mujer que viajaba en un segundo coche resultaron heridas y fueron evacuadas a sendos hospitales.

La menor era una de las dos hijas de la fallecida y el supuesto autor de los hechos, quien ha sido detenido y está a la espera de pasar a disposición de la autoridad judicial. Él tenía una orden de alejamiento respecto de la víctima por un episodio reciente de malos tratos.

Según ha podido saber este diario, el hombre arrestado es un delincuente muy conocido por la Policía, con múltiples antecedentes como carterista en la zona de Playa de Palma y Arenal de Llucmajor. Con la víctima tiene, además, otra hija de 9 años.

La mujer había interpuesto recientemente una denuncia contra George Virgiliu Teianu por malos tratos, por la que se le había impuesto una orden de alejamiento. La denuncia estaba siendo procesada por la Guardia Civil.

El Moviment Feminista de Mallorca ha convocado una concentración este jueves en repulsa y condena del asesinato machista ocurrido este martes en Can Pastilla. La concentración será a las 19.00 horas en la plaza de España.

«Los recursos que tenemos para frenar la violencia machista no funcionan o no son suficientes. Nos están matando y aquí no pasa nada», condenan en un mensaje en la red social X.

En relación a este asesinato machista la asociación Lobby de Mujeres y Hombres por la Igualdad ha señalado que el machismo ha pasado «la factura más cara» este martes en Baleares con el asesinato de una mujer de 32 años en Palma y ha recalcado que las medidas de protección de las víctimas de violencia machista son «claramente insuficientes».

Para la organización, el machismo ha sido la causa del crimen de esta mujer que deja dos niñas huérfanas y la «vida truncada» de sus familiares y amigos, según ha apuntado el lobby en un comunicado.

«La juventud de la víctima y la del asesino desconsuelan. La educación y los modelos sociales no bastan para luchar contra la crueldad egoísta del machismo en su máximo exponente, el asesinato de una mujer», han alegado.

La asociación también ha resaltado que el control policial «falla» y han anunciado que se sumarán a las concentraciones que se organicen para rendir homenaje a la joven.

«Rosario es la última víctima de una sociedad que debe incrementar su conciencia de que el maltrato hacia las mujeres es una de las injusticias más execrables en las que además hay víctimas añadidas, las hijas como las de Rosario», han manifestado.