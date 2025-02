Meliá revoluciona la experiencia integral del cliente con su nueva app

Meliá Hotels International ha lanzado su nueva aplicación móvil, completando la renovación de sus canales propios de venta. Tras la exitosa actualización de sus portales melia.com y meliapro.com, la compañía ha presentado una aplicación que promete revolucionar la forma en la que los clientes interactúan con la marca.

Inspirada en el concepto Book, Stay and Repeat, la nueva app ha sido diseñada para acompañar al cliente en todas las etapas de su viaje, desde la inspiración inicial, pasando por la reserva y la estancia, hasta la postestancia. Esta filosofía se refleja en su barra de navegación intuitiva, que proporciona acceso fácil y rápido a todas las funcionalidades necesarias con un solo clic.

«Con el 70% del tráfico web de Meliá proveniente de dispositivos móviles, la nueva app responde a la realidad mobile first del mercado actual. La proporción de reservas realizadas a través de la aplicación ha crecido significativamente y continúa en ascenso, lo que subraya la importancia de tener una plataforma móvil robusta y eficiente», asegura en un comunicado Coloma Crespí, Director of Digital Sales and Marketing de Meliá Hotels International.

La aplicación no sólo permite realizar reservas, sino que también ofrece un amplio abanico de servicios complementarios que enriquecen el viaje del cliente. Esta solución integral facilita la planificación del viaje y asegura que cada detalle esté cubierto.

Con una imagen de calidad editorial y un enfoque visual atractivo, la aplicación ha sido concebida para inspirar a los clientes. Cada una de las marcas de Meliá, especialmente las de lujo, tiene una personalidad única reflejada en la app, lo que refuerza su identidad y atractivo.

El aspecto diferencial de la nueva app radica en su capacidad para ofrecer una experiencia personalizada. Meliá ha dedicado más de una década a la aplicación de algoritmos avanzados que analizan los datos de los clientes para comprender mejor sus preferencias y necesidades. Esta tecnología permite a la app ofrecer recomendaciones y servicios que se ajustan perfectamente a cada usuario.

La nueva aplicación de Meliá incluye todas las funcionalidades de reserva y del programa de fidelidad en su versión nativa. Los usuarios pueden explorar innovadoras herramientas como la búsqueda por mapa y una galería visualmente impactante. Además, integra funcionalidades de estancia como la reserva de restaurantes y actividades en resorts, gestión de solicitudes y servicios de autoservicio muy demandados, como el nuevo check-in online desatendido.