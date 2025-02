Meliá abrirá en 2026 un hotel de lujo en Santa Ponsa tras su alianza con Summum

La cadena mallorquina Meliá Hotels international y Summum Hotel Group han unido sus fuerzas por cuarta vez y abrirán en 2026 un hotel de lujo de cuatro estrellas en la localidad de Santa Ponsa (Calvià). Rodeado del histórico campo de golf de Santa Ponsa, este nuevo establecimiento se beneficiará de un entorno tranquilo y privilegiado, ideal para los viajeros que buscan relajarse y combinar la práctica del golf con la belleza natural de Mallorca.

El hotel, que contará con un total de 88 habitaciones, se materializa en un diseño que armoniza con el paisaje circundante, integrando elementos arquitectónicos modernos con toques mediterráneos tradicionales, gracias a la visión del arquitecto Alejandro Palomino.

Además, los huéspedes podrán disfrutar de una completa oferta complementaria que incluye un restaurante de alta cocina, un rooftop bar con vistas panorámicas, un spa de última generación, varias piscinas y modernas salas de reuniones. La combinación de un servicio excepcional, instalaciones de lujo y una ubicación envidiable harán de este hotel un destino de referencia para los visitantes de todo el mundo.

Inicialmente inaugurado en 1977, la reforma y reapertura del hotel refleja además la apuesta por la modernización de la oferta turística en Santa Ponsa, dando un impulso significativo al turismo de calidad y a la desestacionalización en la zona.

Este nuevo proyecto se suma a una serie de exitosas aperturas bajo la marca The Meliá Collection, una de las marcas de lujo del portfolio de Meliá Hotels International, conocida por reunir hoteles únicos que ofrecen experiencias personalizadas y un servicio impecable. Cada hotel de esta colección ha sido seleccionado por su singularidad, su historia y su capacidad para ofrecer experiencias únicas que reflejan la esencia del destino.

Summum Hotel Group, conocido por su meticulosa gestión y atención al detalle, garantizará que cada aspecto del servicio esté a la altura de las expectativas más altas. Esta nueva incorporación a The Meliá Collection en Mallorca consolida aún más la presencia de la marca en la isla, sumándose a la Finca Ratxó, un refugio rústico en la Serra de Tramuntana; y al Summum Palma Boutique Hotel, ubicado en el corazón histórico de Palma. Además, ambas compañías preparan también la apertura en 2026 del Meliá Collection Ronda, el primer hotel cinco estrellas en la localidad malagueña.

Gabriel Escarrer, Presidente y Consejero Delegado de Meliá, ha manifestado su entusiasmo por esta colaboración: «La alianza con Summum es un claro ejemplo de nuestra capacidad conjunta para liderar el turismo de lujo en Mallorca. Agradecemos profundamente al grupo Nigorra por confiar en Meliá y en Summum para la gestión de este valioso activo y estamos plenamente comprometidos a impulsar el turismo de calidad en un destino tan emblemático como Santa Ponsa. Este compromiso compartido por las tres compañías refleja su dedicación a ofrecer experiencias excepcionales y a contribuir al desarrollo sostenible y de calidad del turismo en la isla».

Para Javier Vich, CEO de Summum, «esta colaboración con Meliá Hotels International reafirma la confianza mutua entre nuestras compañías y la capacidad de Summum para gestionar activos de alto valor dentro del segmento de lujo. Además, agradecemos al grupo Nigorra por su confianza. Nos entusiasma seguir contribuyendo al desarrollo de Mallorca como destino de referencia para el turismo de calidad y reforzar nuestra alianza con Meliá en un proyecto tan emblemático».

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 400 hoteles abiertos o en proceso de apertura, en más de 40 países, y un portfolio de nueve marcas: Gran Meliá Hotels & Resorts, ME by Meliá, The Meliá Collection, Paradisus by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, ZEL, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y Affiliated by Meliá. La Compañía es una de las hoteleras líderes mundiales en el segmento de hoteles vacacionales y su experiencia en este ámbito le ha permitido consolidarse en el creciente mercado de hoteles urbanos inspirados en el ocio. Su compromiso con el turismo responsable le ha hecho ser reconocida como la hotelera de origen europeo más sostenible del mundo (elegida como “Sustainability Yearbook Member” en 2024 por S&P Global), además de ser marca “Top Employer Enterprise 2025”. Para más información, visite www.meliahotelsinternational.com