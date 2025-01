Meliá ha anunciado en FITUR un año de intensa expansión geográfica y consolidación de su apuesta por los segmentos Premium y de Lujo. En este evento, OKDIARIO ha tenido la oportunidad de hablar con su CEO, Gabriel Escarrer, acerca de cómo va a impactar en el sector la reducción de la jornada laboral. Escarrer considera que «la aplicación de la reducción de la jornada laboral sería desastroso. Nosotros hemos cuantificado que esta medida incrementaría los costes sociales en un 5,6%».

El hecho de reducir la jornada laboral a 37,5 horas afectaría gravemente al sector de la hostelería, sobre todo causaría un gran aumento de costes. «En nuestro sector hay muchos turnos de ocho horas en recepción, en conserjería, en mantenimiento, en portería… Y no se pueden romper los turnos. Entonces esto nos supondría un coste adicional muy importante», explica Escarrer.

Escarrer también está en contra de que no se haya tenido en cuenta a todas las partes para tomar la decisión. «Creemos que no es la forma adecuada, ya que, sobre todo, no hay voluntad por parte del Gobierno de sentarse con la patronal a hablar de estos temas. Entonces, si se va a negociar únicamente entre sindicatos y Gobierno… Pues tenemos todas las de perder», defiende Escarrer.

Escarrer pide poner límites al turismo

Gabriel Escarrer, CEO de Meliá, también ha cuestionado el crecimiento turístico en España y su sostenibilidad, ya que rechaza alcanzar la cifra de 100 millones de turistas anuales, después de que el país registrase 94 millones de visitantes el pasado ejercicio. «No creo que los 24 millones de turistas que llegan a España sea lógico y hay que poner límites en determinadas épocas del año porque no va a ser sostenible», aclara Escarrer.

«No es posible seguir aspirando a esos crecimientos y estoy en contra del objetivo de los 100 millones de turistas. El gasto de los turistas en nuestro país también se puede incrementar bajando el número de turistas, por ejemplo, buscando el turista asiático, el americano o el árabe, que viene sobre todo en temporada baja… Eso sería lo indicado», expone.

Escarrer también insiste en buscar un nuevo modelo de turismo. «En el turismo de las islas, como Baleares, no se puede trabajar sólo 6 o 7 meses al año, hay que llevarlos hasta los 11 meses. Hay que buscar el cliente gastronómico, de congresos, etc.», indica.

Previsiones de crecimiento de Meliá

Con respecto a las previsiones para 2025, Escarrer ha destacado que: «El 2025 no va a ser peor que el 2024, de momento, no vislumbramos ningún síntoma de desaceleración. Estamos entrando en un modelo sano de crecimiento, aunque se trata de un crecimiento alto de un sólo dígito en 2025, y no de dos como ha sido en 2024».

Meliá Hotels International, la hotelera líder en España, continúa apostando por el turismo de calidad con un plan de expansión y reposicionamiento enfocado en los segmentos premium y luxury. La compañía, que espera cerrar el ejercicio 2024 superando los 525M € de Ebitda y afianzar su liderazgo, acelera su crecimiento acompañándolo de un destacado incremento en RevPar. Además, afronta 2025 como un año en el que el turismo será el gran protagonista y, por lo tanto, clave para su fortalecimiento.

Gabriel Escarrer Jaume, Presidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International, también reitera el compromiso de la compañía con maximizar los ingresos a través de la expansión, la estrategia de lujo y el reposicionamiento del portfolio y los canales directos de venta. El ejecutivo destaca, en este sentido, que los hoteles de las marcas de lujo de Meliá representan ya el 40% de la contribución operativa, con un crecimiento del RevPar en más del 30%.

Con presencia ya en 13 de los 15 países más visitados del mundo, la hotelera ha cerrado el año con la apertura de 19 hoteles y espera abrir al menos 25 más durante 2025. La compañía mantiene su apuesta por un crecimiento cualitativo, además de más sostenible, que será una de las claves para su éxito en este año. Actualmente, su portfolio se compone en un 64% de hoteles premium y luxury, siendo ya el 81% de su cartera de proyectos los orientados a estos segmentos.