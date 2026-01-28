Meliá apuesta por la experiencia de Ramón Vidal para liderar otra vez su Centro de Operaciones en Palma

Ramón Vidal retoma la dirección del Centro de Operaciones de Meliá Hotels International en el Paseo Marítimo de Palma, después de dos años en Barcelona al frente del proyecto de reapertura y reposicionamiento del emblemático Gran Meliá Torre Melina, así como de la reactivación del Palau de Congressos de Catalunya.

En esta nueva etapa, la compañía mallorquina vuelve a apoyarse en su sólida trayectoria profesional para poner bajo su supervisión la gestión de los hoteles Meliá Palma Marina, Meliá Palma Bay, INNSiDE Palma Bosque, Hotel Bellver Affiliated by Meliá y el Palau de Congressos de Palma, un activo clave para la ciudad cuyo lanzamiento él mismo dirigió.

Por otra parte, Tito Casasnovas continúa dirigiendo las operaciones del hotel Gran Meliá Victoria, el INNSiDE Palma Center y el Hotel Palacio Avenidas, todos ellos en Palma, así como los hoteles del grupo en Cala d’Or y el MiM Mallorca, recientemente abierto en S’Illot.

Meliá Hotels International reafirma así su compromiso de consolidar Palma como uno de los destinos de referencia en Europa para el turismo de Reuniones, Incentivos, Conferencias y Exposiciones (MICE, por sus siglas en inglés), contribuyendo a un modelo turístico sostenible y desestacionalizado en la isla. En este contexto, Ramón Vidal desempeñará un papel esencial para coordinar e impulsar estas prioridades estratégicas, así como para reforzar la colaboración con las instituciones públicas en la promoción del destino para el segmento MICE.

Ramón Vidal Castro es graduado en Administración Hotelera por la Universidad de A Coruña y por Cornell University (Nueva York). Su trayectoria incluye puestos directivos tanto en España como en el extranjero, destacando los seis años al frente del Meliá Castilla en Madrid, buque insignia de la compañía en el segmento MICE.

En 2017 asumió la dirección de la apertura del Palau de Congressos de Palma, un proyecto altamente estratégico para Meliá que impulsó con dedicación y visión. Desde entonces, ha sido una figura clave en el desarrollo del turismo MICE en Mallorca, también desde sus responsabilidades como presidente del Mallorca Convention Bureau y del Segmento Estratégico MICE de la Agencia de Estrategia Turística de Balears (AETIB), donde promovió de forma activa la colaboración público-privada y el desarrollo sostenible del sector.