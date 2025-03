Más de la mitad de los jóvenes de Baleares de entre 14 y 18 años ha fumado cigarrillos electrónicos

El consumo de cigarrillos electrónicos, popularmente conocidos como vapeadores, se ha disparado entre los jóvenes de Baleares de entre 14 y 18 años. Esta nueva forma de fumar ha calado con fuerza en los últimos años en este sector de la población, que el 53,8% reconoce haber consumido cigarrillos electrónicos al menos una vez en la vida.

Son datos que se pueden extraer del nuevo Plan integral de Adicciones de las Islas Baleares (2025-2032), donde se puede observar que el consumo de cigarrillos electrónicos entre jóvenes del archipiélago ha aumentado un 40% en tan sólo ocho años. En el año 2014, tan sólo el 15,2% de jóvenes de entre 14 y 18 años habían vapeado, mientras que en 2022 ese porcentaje se ha disparado hasta el 54%.

Unos datos que han hecho saltar todas las alarmas en el Govern balear, que ya se ha puesto manos a la obra para abordar estas adicciones y reducir su impacto social y sanitario con medidas de control. La conseller de Salud, Manuela García, ya advirtió de que «los niños han pasado de elegir el sabor del chicle a elegir el sabor del vapeador».

Por su parte, la coordinadora autonómica de Adicciones, Elena Tejera, indicó que el aumento del consumo de este tipo de sustancias entre los jóvenes de Baleares se debe al «particular» tipo de ocio que hay en el archipiélago, estrechamente vinculado al alcohol. Las fiestas populares, según explicó, son uno de los principales entornos iniciáticos.

«Si mantenemos que no hay ocio si no hay alcohol, ¿qué harán nuestros jóvenes? Pues beber. Pero como sabemos que no vamos a conseguir que la gente no beba de la noche a la mañana tenemos programas para informar de los riesgos aparejados y de qué manera evitarlos o reducirlos», manifestó la coordinadora autonómica.

Vapear, ¿menos dañino que el tabaco?

A pesar de que la seguridad de los cigarrillos electrónicos aún no ha sido demostrada y que su futuro impacto en la salud pública está aún por ver, su popularidad y consumo continúa creciendo bajo la falsa premisa de que vapear es más saludable que el tabaco.

Sin embargo, los expertos ya avisan de que este tipo de dispositivos son nocivos para nuestros pulmones y que serán, con toda probabilidad, los futuros causantes de numerosos problemas de salud como el cáncer de pulmón. Una advertencia que ha hecho extensiva también la OMS, que ha hecho saltar la alarma sobre los riesgos que suponen, especialmente para los adolescentes, este tipo de dispositivos.

Por otro lado, la adicción a los cigarrillos electrónicos despunta también entre los fumadores habituales por la errónea creencia de que les ayudará a dejar de fumar. De hecho, la mitad de los consumidores de cigarrillos electrónicos lo hace con la intención de reducir el consumo de tabaco, sin saber que estos también contienen nicotina por lo que, en muchos casos, acaban inhalando aún más cantidad que antes por la combinación de ambas modalidades.

Además, los expertos de Quirónsalud insisten en que todos los productos de tabaco son adictivos, y advierten del peligro que acarrea la falsa sensación de seguridad que conllevan los cigarrillos electrónicos, las pipas de agua, o las preparaciones orales para masticar (que también provocan adicción a la nicotina, pero no se inhalan), entre otros productos.