Alerta en Baleares por el consumo de cannabis, vapeadores y juegos de apuestas entre los jóvenes y menores

El nuevo Plan Integral de Adicciones 2025-2032 de la Conselleria de Salud, que se renovará después de 14 años, pondrá el foco en la detección precoz de las conductas adictivas en los menores de edad y su atención.

Este plan se llevará este viernes al Consell de Govern para su aprobación y el 31 de marzo llegará a la Comisión Institucional sobre Drogodependencia y otras Adicciones para fijar las acciones prioritarias para este año y su presupuesto.

La consellera de Salud, Manuela García, ha afirmado que «durante estos 14 años han cambiado tanto los consumos como la manera en la que los ciudadanos nos relacionamos con el consumo», para a continuación advertir de la presencia de nuevas drogas. En ese tiempo Baleares ha seguido las directrices del Plan Nacional sobre Drogas, pero se han detectado algunas especificidades que hacían necesario un enfoque autonómico.

La coordinadora autonómica de Adicciones, Elena Tejera, ha explicado que se ha detectado un mayor consumo de sustancias adictivas entre los jóvenes y los menores de edad de Baleares, especialmente de cannabis. Entre las mujeres se ha identificado un consumo más temprano de alcohol y tabaco.

También se ha encontrado un acceso prematuro a los juegos de apuestas o un mayor consumo de sustancias estupefacientes relacionadas con el sexo (conocido como chemsex). Por todo ello, el nuevo plan busca establecer mecanismos de prevención, detección precoz y atención enfocados especialmente a los menores de edad, recoge Europa Press.

«Los niños han pasado de elegir el sabor del chicle a elegir el sabor del vapeador», ha alertado la consellera, quien también ha puesto de relieve los problemas de salud mental que estas conductas adictivas pueden llevar aparejados.

Algunas de las acciones previstas enfocadas en la prevención, especialmente entre los menores de edad, son la puesta en marcha de campañas de sensibilización, las acciones preventivas relacionadas con el consumo de pornografía o de juegos en línea o la promoción de espacios de ocio libres de sustancias adictivas.

El consumo de este tipo de sustancias entre los jóvenes, ha apuntado Elena Tejera, está relacionado con el «particular» tipo de ocio que hay en el archipiélago, estrechamente vinculado al alcohol. Las fiestas populares, ha indicado, son uno de los principales entornos iniciáticos.

«Si mantenemos que no hay ocio si no hay alcohol, ¿qué harán nuestros jóvenes? Pues beber. Pero como sabemos que no vamos a conseguir que la gente no beba de la noche a la mañana tenemos programas para informar de los riesgos aparejados y de qué manera evitarlos o reducirlos», ha dicho la coordinadora autonómica.

También ha expresado su preocupación por la prevalencia de «consumo compulsivo de internet» por parte de los adolescentes, que asciende al 18%, o de los juegos con dinero, que se sitúa en el 15%.

Tres pilares: prevención, tratamiento y reinserción social

El Plan Integral de Adicciones estará en vigor durante ocho años y podrá estar sujeto a los cambios que se crean convenientes en las diferentes evaluaciones intermedias que se realizarán. «El mundo de las adicciones es muy complejo y para desarrollar el plan se necesita una perspectiva a largo plazo», ha subrayado Manuela García.

Éste contempla el abordaje de todo tipo de adicciones, no sólo por el uso de sustancias como el alcohol, el tabaco y otras drogas sino también aquellas conductas que tienen que ver con las pantallas o los juegos de azar.

Así, estará basado en tres pilares fundamentales, la prevención, el tratamiento y la reinserción social, de los que se desprenden seis líneas estratégicas, que son la prevención, el modelo de atención, la reducción y el control de la oferta, la coordinación, la formación y la investigación. A su vez, el plan contempla 16 objetivos estratégicos, 30 específicos y unas 139 acciones específicas.

El objetivo de todas ellas, ha señalado la Conselleria en un comunicado, es prevenir las conductas adictivas y promover alternativas saludables, formar e informar sobre las adicciones y mejorar el acceso los recursos disponibles para la deshabituación del consumo.

Tejera ha destacado la integración de las unidades de conductas adictivas (UCA) en el sistema sanitario de referencia, el desarrollo de una nueva ley de adicciones que incluya el tabaco y otros productos relacionados o incluir la perspectiva de género y la eliminación de los estigmas como los «pilares básicos» de la formación.

Impacto en la salud mental

El consumo de sustancias psicoactivas tiene un impacto significativo en la salud mental, puesto que puede agravar o desencadenar trastornos como la depresión, la ansiedad, la psicosis o las ideas suicidas. Todas estas patologías, a su vez, pueden aumentar la vulnerabilidad al consumo.

La directora general de Salud Mental, Carme Bosch, ha destacado la frecuencia con la que en los centros de tratamiento se encuentran casos de patología dual, es decir, de problemas de salud mental que van aparejados a las adicciones. Eso se asocia a un «peor pronóstico y a una mayor dificultad de tratamiento».

Es por ello por lo que el Plan de Adicciones recoge la necesidad de promover un abordaje integral de estas problemáticas y de coordinar los diferentes servicios que intervienen en ellas. «Son problemas que requieren de una visión transversal. Sabemos que cuando hay un tema de adicción éste tiene un impacto importante en la salud mental y que cuando se juntan las patologías el pronóstico empeora mucho», ha concluido.