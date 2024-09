La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este miércoles que pondrá en marcha un Plan regional contra las drogas y que contará con medio centenar de medidas centradas en la prevención, los jóvenes y limitaciones en el consumo de productos derivados del cannabis. Además, habrá más inspecciones y nuevos servicios y tratamientos. Este documento estratégico, en el que están trabajando las nueve consejerías, agrupa las actuaciones en cuatro grandes ejes que están encaminados a la prevención e información; la asistencia y la atención; la reinserción, así como la vigilancia y la monitorización.

En el ámbito de la prevención, el Gobierno regional establecerá limitaciones a la venta y suministro de derivados y sucedáneos del cannabis a menores de edad tanto en establecimientos, donde se exigirá la presentación de un documento oficial que acredite la edad del comprador, como a través de máquinas expendedoras que deberán incorporar un sistema que permita comprobar la identidad del usuario y verificar su edad. Lo mismo ocurrirá con dispensadores móviles o portátiles.

Ayuso ha argumentado la necesidad de este plan: «Tenemos datos demoledores sobre el consumo de drogas. Chicos entre 14 y 15 años tienen problemas de esquizofrenia, suicidios, trastornos bipolares. Queremos dar luz a este problema que se extiende en Occidente».

En ese sentido, la presidenta ha señalado que «hay un interés en colarlas en nuestra sociedad y no existen drogas blandas». Ayuso ha criticado las políticas de izquierda que presentan algunos consumos de drogas que parecen menores, pero no lo son. «La izquierda hace tiempo que dejó de defender al débil. No podemos esperar otra cosa en este sentido», ha dicho.

También habrá patrullas caninas a las afueras de los colegios para detectar la presencia de drogas entre estudiantes o posibles vendedores que ronden los centros educativos, así como sanciones extraordinarias a centros donde se están vendiendo.

El Plan de Ayuso contra las Drogas va a limitar el patrocinio y la publicidad de estos productos, además de prohibirla a una distancia inferior de 300 metros, como mínimo, de los centros educativos de enseñanza no universitaria. Se controlará también el suministro o la venta de artículos de promoción comercial cuya imagen se asocie a ellos y se intensificará la inspección en los establecimientos para verificar que cumplen con las nuevas medidas de control.

Paralelamente, esa limitación también afectará a los videojuegos distribuidos en la Comunidad de Madrid. Además, se prohibirá asociar el consumo de productos derivados del cannabis con mejoras en el rendimiento físico, beneficios para la salud o actividades de riesgo.

Talleres y actividades

El Plan activará, además, un servicio móvil e itinerante de prevención de las adicciones en los espacios de encuentro de la población adolescente para informales y sensibilizarles sobre las consecuencias negativas y los riesgos sociales que acarrean las drogas.

En esa misma línea, la Comunidad de Madrid colaborará con las entidades locales para realizar actividades en materia de promoción de la salud. También se programarán talleres de sensibilización y prevención de adicciones en los Centros de Formación para el Empleo y se creará una aplicación móvil, diseñada para los jóvenes, con un asistente virtual que les informará y aconsejará sobre los riesgos del consumo y les ofrecerá recursos para buscar ayuda en el caso de que sea necesario.

En el ámbito escolar, el Plan regional contra las Drogas reforzará las actividades en los centros educativos y se incluirá formación sobre drogodependencias a directores de centros educativos y profesores. Se creará una Cátedra de I+D+i sobre la prevención del uso de estupefacientes en colaboración las universidades madrileñas, así como un nuevo programa de prevención del uso inadecuado de las tecnologías de la información y la comunicación para alumnos de Primaria.

Atención a consumidores

Por su parte, el Plan regional contra las Drogas promoverá la creación de una red de atención integral, en coordinación con la red de Centros de Tratamientos de Adiciones, compuesta por personal técnico cualificado en competencias de prevención e intervención de personas que presenten conductas de riesgo o se hayan iniciado en el consumo de drogas.

En esta misma línea, se crearán dos nuevos centros de Prevención, Tratamiento e Investigación del Trastorno por Juego, y se extenderá el servicio de la Unidad de Ingreso y de Hospital de Día de Desintoxicación para adolescentes y jóvenes, que prestará atención psiquiátrica y psicológica, médica o de enfermería, así como de trabajo social y de la Unidad Ambulatoria de Patología Dual para tratar problemas de trastorno mental y adictivo.

Acceso al empleo e inspecciones

También se llevarán a cabo itinerarios y planes personalizados de empleo para personas con algún tipo de adicción. Irá dirigido, sobre todo, a personas demandantes de servicios de empleo, desempleadas u ocupadas. Con esta iniciativa, se pretende facilitar el acceso al empleo a personas que hayan participado en procesos de desintoxicación.

Paralelamente, la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid está desarrollando desde junio una estrategia dirigida al control, inspección y toma de muestras en establecimientos minoristas de productos alimenticios que contienen derivados del cannabis. En colaboración con los distintos Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, hasta el momento se han llevado a cabo más de 60 inspecciones en una veintena de municipios de la región que se han saldado ya con la inmovilización de casi 100 kilos de productos con derivados del cannabis y casi 25.000 envases de bebidas que contenían su extracto.