Más de 8.200 sanitarios de Baleares se repartirán en la próxima nómina 17 millones por los atrasos en la carrera profesional

El IB-Salut ha informado al Consell de Govern del abono de 16,8 millones de euros en la nómina de noviembre en concepto de atrasos de carrera profesional y que corresponde a un período de diez meses comprendido entre septiembre de 2021 y junio de 2022.

Esta medida beneficiará a más de 8.240 profesionales, ha afirmado la consellera de Salud, Manuela García, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern de este viernes. En la actualidad, en el IB-Salut hay 11.500 profesionales con la carrera profesional reconocida.

Con este nuevo pago, el IB-Salut habrá desembolsado ya 46,1 millones de euros en concepto de atrasos. El primer abono extraordinario se efectuó a finales de 2024, con 16 millones de euros, relativos al período de julio de 2018 a julio de 2020. El segundo se realizó a finales del pasado año, con 13,4 millones de euros, correspondientes al tramo entre agosto de 2020 y agosto de 202.

En 2024, ha recordado la consellera, se firmó un nuevo acuerdo sobre el sistema de carrera profesional del personal estatutario dependiente del IB-Salut con el objetivo de reactivar este complemento, reconocer los servicios prestados y permitir que los profesionales accedieran o progresaran de nivel.

Entonces se aprobó un procedimiento extraordinario de incorporación o progresión a la carrera profesional correspondiente a los ejercicios 2018 a 2022, que ya ha finalizado y que tenía efectos económicos retroactivos, con un coste estimado de 133,5 millones de euros.

Luego se dio luz verde a un procedimiento simplificado de incorporación o progresión a la carrera profesional correspondiente a los ejercicios de 2023, 2024 y 2025, que está actualmente en tramitación.