Martínez: «Tras siete años de pacto Palma está irreconocible, degradada y con basura por todos lados»

El presidente del PP de Palma, Jaime Martínez Llabrés, ha denunciado que el pacto de izquierdas que gobierna en el Ayuntamiento «tomó las riendas de la mejor ciudad del mundo para vivir» y que siete años después la capital de Baleares «está irreconocible, degradada, abandonada, sucia, con basura, grafitis y trastos por todos lados». Martínez así lo ha expresado al analizar el discurso del alcalde con motivo del Debate del Estado de la Ciudad.

Según el líder del PP de Palma, el discurso de Hila es de “un alcalde que sabe que está de salida y que ni los suyos lo quieren”. En este sentido, ha asegurado que ha sido un discurso decepcionante, pobre y flojo. Además, ha criticado que los anuncios que ha hecho el socialista hayan sido “los mismos de siempre”.

“55 minutos de discurso para hablar 45 segundos de limpieza, 20 segundos de seguridad y 15 segundos de urbanismo. Hila es un alcalde que sabe que está de salida, consciente de que ni siquiera los suyos lo quieren y por eso llevan meses buscándole un sustituto. Hemos presenciado un discurso decepcionante, flojo y pobre, en el que Hila ha hecho los mismos anuncios de siempre».

Según Martínez, «todo son proyectos que dependen de la inversión estatal, pero ninguno de gestión municipal, a pesar de que los socialistas han tenido los presupuestos más altos de la historia de Cort”.

Así, el presidente de los populares de Palma se ha preguntado cómo puede ser que con más dinero que nunca, la ciudad sea la quinta más sucia de España y la quinta más insegura. “Aunque Hila no lo reconozca, sabe que en ocho años han degradado la ciudad hasta el extremo de convertirla en la tercera con peor calidad de vida de España, por eso, ya no se atreve ni a vender humo. Lo que si ha intentado con su discurso es convencerse a sí mismo y a los suyos de que Palma no está tan mal como aprecia cualquiera que camine por las calles de la ciudad”.

Martínez ha recordado que Hila prometió en 2015 transformar Palma, pero que la única transformación que ha logrado es a peor, “a mucho peor”. “Cogieron las riendas de la mejor ciudad del mundo para vivir y, siete años después, Palma está irreconocible. Degradada, abandonada, sucia, con basura, grafitis y trastos por todos lados, con menor policías que nunca, con un severo problema de vivienda que no se gestiona, sin proyectos de incidencia y con una movilidad que deja mucho que desear. Los socialistas han errado el tiro, como siempre hacen”.

Martínez ha incidido en que urge un cambio en Palma, “pues esta no es la ciudad que se merecen los palmesanos”. En este sentido, ha asegurado que el Partido Popular de Palma tiene el programa de gobierno preparado para empezar a trabajar a partir de mayor de 2023.

“Haremos de Palma la ciudad del siglo XXI que se merece ser; le devolveremos su esplendor y su reconocimiento a nivel nacional e internacional; trabajaremos en un modelo de ciudad que se apoyará en la cultura y el deporte como principales pilares y que pondrán en el centro a las familias y al tejido económico de nuestra ciudad”.