Manacor mantiene las fiestas de Sant Antoni pero homenajeará al joven fallecido en el derrumbe de su casa

El Ayuntamiento de Manacor ha acordado con los portavoces municipales, el Patronato de Sant Antoni y la Banda de Música del municipio mantener las fiestas de Sant Antoni 2026 después de la muerte de Miguel Ángel Flórez, el joven de 18 años fallecido esta madrugada tras caerle encima el techo de la habitación donde dormía junto a su hermano de 12 años.

El Consistorio liderado por el alcalde Miquel Oliver ha decidido tras una reunión de urgencia esta mañana adaptar las fiestas como muestra de luto y respeto hacia la familia del difunto, por lo que el protocolo de este año será algo diferente.

De esta manera, este año no se hará la tradicional recepción institucional que hace el Consistorio al Patronato, dimonis y sonadors en la Sala. Así, la colla saldrá de cal Baciner y se dirigirá hacia el Ayuntamiento de Manacor, donde los sonadors interpretarán dos piezas con los dimonis quietos a pie de calle, en señal de respeto.

Además, la colla no subirá al Ayuntamiento y no se hará recepción institucional al Patronato, la colla, autoridades y del Consejo de Adolescentes. Por otro lado, los dimonis y Sant Antoni bailarán ante el Ayuntamiento y continuarán la vuelta por las calles y plazas del pueblo.

La Banda de Música de Manacor homenajeará al joven fallecido

La Banda de Música de Manacor de la cual el fallecido era miembro como saxofonista también se ha querido sumar a los homenajes y ha decidido que el recorrido del carro de la ‘colcada’ que sale del Ayuntamiento a las 19.00 horas se haga en silencio, con redoblo de tambores, en señal de luto, hasta la iglesia dels Dolors.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Banda de Música de Manacor (@bandademusicademanacor)

El suceso, que ha conmocionado al municipio y a toda la isla de Mallorca, ha ocurrido a las 5:15 horas de la madrugada en una vivienda ubicada en la calle Sant Francesc. Por causas que se están investigando, se ha desmoronado el forjado de una habitación de la casa y ha caído sobre Miguel Ángel Flórez y su hermano.

Hasta el lugar se desplazaron con suma celeridad los equipos de emergencias, que rescataron bajo los escombros a los dos hermanos, pero no pudieron hacer nada para salvarle la vida al mayor de 18 años. Por su parte, el menor se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital de Son Espases.

En el momento de los hechos, los padres de las víctimas se encontraban en otra habitación de la casa y pudieron salir ilesos. Durante la mañana han sido atendidos por psicólogos del 112.

Los bomberos accedieron al interior de la vivienda para llevar a cabo el rescate de los atrapados, en una intervención especialmente compleja debido al mal estado estructural del inmueble, que presentaba signos evidentes de deterioro.