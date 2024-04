2-1. El Mallorca vuelve a fallar goles cantados y acaba perdiendo

Es la historia que se ha repetido durante 32 jornadas. El Mallorca perdona lo imperdonable y acaba perdiendo. El Sevilla se ha llevado los puntos de un partido en el que se vio con el agua al cuello, favorecido por la falta de puntería de su rival. Muriqi falló un gol a puerta vacía y Radonjic estrelló un disparo en el poste. Todo eso, todavía con empate a cero. Ahora toca rehacerse cuanto antes y empezar a preparar la final del próximo domingo a mediodía en el campo del Cádiz, donde están en juego algo más que tres puntos.

Antes de que se cumpliera el primer minuto de juego Muriqi ya había tenido una ocasión de gol y había sufrido un costalazo ante Sergio Ramos. Fue toda una declaración sobre las intenciones con las que el Mallorca afrontaba el partido, consciente de que una victoria en el Sánchez Pizjuán le iba a dar medio pasaporte para la permanencia.

Desconcertado ante un paisaje que no se esperaba, el Sevilla no supo despejar la ecuación y fue totalmente superado por los de Aguirre, que tiraron de la genialidad de Radonjic para agitar el partido. El extremo serbio mostró lo mejor de su repertorio y a los 27 minutos exprimió al máximo su genialidad marchándose de dos jugadores y regalándole el 0-1 a Muriqi, que superó al portero con su disparo, pero acabó encontrándose con Sergio Ramos, que evitó el gol bajo palos ante el desespero del delantero kosovar y por supuesto de Aguirre, que no se lo podía creer.

43 minutos tardó en aparecer el Sevilla en el partido en un pase largo de Soumaré a Isaac Romero, que solo ante Rajkovic estrelló su disparo contra el cuerpo del portero serbio, que le aguantó muy bien y tapó todos los huecos. Hubiera sido tremendamente injusto que los de Quique hubieran sacado premio de su primera llegada a puerta, pero así es el fútbol.

Suso compareció tras el descanso para cambiarle la cara a su equipo y suya fue la primera ocasión del segundo acto, en una acción personal que acabó con un disparo alto, pero que sirvió para marcar territorio y para advertirle al Mallorca que el partido no iba a ser igual. Aguirre reaccionó relevando a Radonjic por Larin, pero antes de que se marchara a los vestuarios el serbio le brindó al equipo otra ocasión clara de gol en una volea que, tras golpear en el poste, acabó rechazando Nyland.

El 0-1 se le volvió a resistir al equipo y, como siempre suele pasar, acabó pagándolo caro. Tres minutos más tarde Suso centró largo desde la derecha y en el área pequeña apareció el marroquí En-Nesyri para anticiparse a Valjent y cabecear al fondo de la red. El 1-0 era la penitencia que debía pagar un Mallorca totalmente estéril en ataque.

Aguirre quemó las naves dando entrada de golpe a Antonio Sánchez, Sergi Darder y Morlanes y cambiando el sistema en busca del empate, pero el partido no le dio tiempo ni a pelearlo porque cinco minutos después de los cambios un disparo de Isaac Romero tropezó en el pie de Raíllo y describió una parábola que superó a Rajkovic y acabó en el fondo de la red. El colmo de la mala fortuna en un partido lleno de desgracias pero, sobre todo, plagado de falta de puntería, pese a que Abdón marcó con un cabezazo a los 94 minutos, ya sin tiempo.

Sevilla: Nyland (1), Navas (2), Badé (1), Sergio Ramos (2), Gudelj (1), Ocampos (1), Soumaré (1), Agoumé (1), Óliver Torres (1), En-Nesyri (1) y Isaac Romero (1). Suso (2) por Agoumé (46′), Acuña (1) por Gudelj (80′), Lukebakio (1) por Isaac Romero (80′), Lamela (1) por En-Nesyri (89′), Juanlu (s.c.) por Navas (93′)

Mallorca: Rajkovic (1), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (2), Copete (1), Jaume Costa (1), Omar Mascarell (1), Samú Costa (1), Dani Rodríguez (1), Radonjic (2) y Muriqi (1). Larin (1) por Radonjic (59′), Morlanes (1) por Dani Rodríguez (70′), Sergi Darder (1) por Omar Mascarell (70′), Antonio Sánchez (1) por Valjent (70′), Abdón (1) por Muriqi (82′)

Árbitro: Hernández Hernández (1). TA Samú Costa, Copete.

Goles: 1-0. Min.61: En-Nesyri; 2-0. Min.75: Isaac Romero; 2-1. Min.94: Abdón