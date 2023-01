La marcha de Lago Júnior, cuyo fichaje ha hecho ya oficial el Málaga, donde se reencontrará con Reina, Lumor, Chavarría y Febas, deja al Mallorca en una situación envidiable de cara al mercado de invierno ya que ahora mismo el club tiene dos fichas libres que puede ocupar para completar la plantilla.

Con total seguridad vendrá un nuevo futbolista para ocupar la plaza de Lago, que además no será el único que salga. La idea de la dirección deportiva es ceder a Cufré y Llabrés, además de estudiar las ofertas que se reciban por Leo Román o Greif, que sólo abandonarían el club en caso de ir a un destino donde se les garantizara la titularidad. Además está en el aire la continuidad de Grenier, que estaría buscando un equipo en su país.

Y luego, claro, nos quedan pendientes los grandes nombres propios de la plantilla: Kang In Lee y Muriqi. Vamos a alcanzar en nada el 12 de enero. Quedan 19 días para que el mercado se cierre y todo puede ocurrir, aunque el Mallorca ya ha dejado claro a varios intermediarios que han llegado preguntando que no saldrá ningún jugador importante si no se deposita previamente su cláusula.

El club es consciente de que bastantes miembros del equipo pueden ser «tocados» en este mercado. De hecho, hace varias semanas bloqueó la cesión de Gio González al Botafogo porque cuenta con el lateral uruguayo. La intención es que sólo salgan aquellos jugadores que no cuenten para el entrenador, como pueden ser Llabrés, Cufré o incluso Grenier, pero ni uno solo de los titulares, con especial atención al meta Rajkovic, al central Raíllo, al media punta Kang In Lee y al delantero Muriqi.

El problema para el Mallorca es que tanto Kang como Muriqi tienen cláusulas que son verdaderos chollos para los equipos Premier, con una capacidad económica muy por encima de la española. El precio del coreano está un poco por debajo de los 20 millones de euros, mientras que el kosovar vale el doble. Es mucho dinero, pero nada inalcanzable para los presupuestos que se manejan en Inglaterra.