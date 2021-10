Sólo el tiempo dirá si Ortells acertó o no en su decisión, pero lo que es cierto es que Radamel Falcao fue ofrecido al Mallorca este pasado verano, antes de que fichara por el Rayo Vallecano, y su incorporación estuvo sobre la mesa. Finalmente el director de fútbol sopesó pros y contras y le descartó en base a dos factores: su edad y su historial de lesiones.

Falcao, que lleva marcados tres goles en cuatro partidos con el Rayo Vallecano, sólo pudo disputar 17 partidos el año pasado con el Galatasaray en Turquía, para un total de 869 minutos, lo que equivale, en números totales, a menos de 10 encuentros completos. Eso sí, aprovechó al máximo su presencia en el campo y marcó nueve goles. Las lesiones ya habían castigado al delantero colombiano el año anterior. En el curso 2019-20 jugó un la Superliga tuerca un partido menos, 16, aunque sumó más minutos, 1.113, y marcó un gol más, para un total de 10.

Hace ya tres años que Falcao no está en condiciones de disputar una temporada completa. En el curso 18-19 se alineó en 33 jornadas de la Ligue 1 con el Mónaco, con un balance excelente de 15 goles. Ya en la anterior había anotado 18. Al tigre no se le puede negar su extraordinaria efectividad ante la portería adversaria, pero es cierto que sus números en Turquía, no en cuanto al gol, sino en cuanto a las posibilidades de alinearlo, invitaban a ser cuando menos prudentes.

La operación de fichaje de Falcao no sólo era arriesgada desde el punto de vista deportivo, sino que también implicaba un fuerte desembolso económico, aunque curiosamente al final el colombiano se ha ido al Rayo por bastante menos dinero del que se le pedía al Mallorca porque eran ya los últimos días de mercado y lo que quería el delantero era volver a la Liga española. En cualquier caso, su contratación entraba dentro de las posibilidades financieras del club, por lo que la negativa no se ha debido al dinero, sino a otras consideraciones.

Al final el Mallorca optó por el fichaje del estadounidense Matthew Hoppe, que llegó en el último día de mercado y que hasta ahora ha tenido poquitos minutos. Está claro que, comparando su trayectoria con la de Falcao el colombiano ha sido mejor fichaje, pero el balance hay que hacerlo a final de temporada para ver cuáles han sido los números de uno y de otro en el Campeonato.