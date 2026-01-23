Mallorca se presenta en Fitur 2026 como destino líder en inteligencia turística, sostenibilidad e identidad cultural.

El presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, acompañado de la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, el presidente de SEGITTUR, Enrique Martínez Marín, así como por el nuevo conseller de Turismo, Guillem Ginard, ha presentado en la feria madrileña, ante el sector turístico internacional, la Plataforma Inteligente de Destinos de Mallorca (PID), una herramienta estratégica clave para avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, inteligente y equilibrado.

Galmés ha puesto de relieve que «el cambio de rumbo iniciado en esta legislatura, con políticas valientes, de contención y de apuesta por un turismo responsable, empieza a dar sus frutos».

«Los últimos datos de llegada de turistas permiten afirmar que hemos conseguido la esperada contención turística. Con un ligero descenso de visitantes en los meses de temporada alta y un aumento significativo en los meses de noviembre y enero, entre otros», ha destacado el presidente del Consell de Mallorca.

Mallorca PID, la Plataforma Inteligente de Destinos

El conseller Guillem Ginard ha presentado la Mallorca PID, un proyecto que se enmarca en la estrategia de transformación del modelo turístico de la isla, que sitúa el binomio turismo y cultura como eje central del posicionamiento del destino. A la vez que reconoce los datos y la tecnología como instrumentos fundamentales para gestionar de manera responsable la actividad turística, proteger el territorio y mejorar la convivencia entre residentes y visitantes.

El objetivo final es mejorar la calidad de vida de las personas residentes, garantizar la sostenibilidad del destino y reforzar la competitividad de Mallorca como referente internacional en innovación turística.

Sobre este tema, Ginard ha afirmado que «la Plataforma Inteligente de Destinos nos permitirá gestionar mejor nuestro territorio, proteger nuestro entorno y garantizar que el turismo continúe siendo una oportunidad para residentes y visitantes».

Mallorca PID apuesta por un modelo de gobernanza colaborativa, con la participación de administraciones públicas, municipios, empresas turísticas, entidades locales y la ciudadanía. De este modo, dotará a la isla de una infraestructura tecnológica avanzada capaz de centralizar información procedente de diferentes ámbitos clave.

El proyecto, liderado por el Consell de Mallorca a través de la Fundación Turismo Responsable de Mallorca, cuenta con un presupuesto total de 4,8 millones de euros y se desarrollará en varias fases. El horizonte de finalización previsto es junio de 2026.

La nueva ruta senderista East Mallorca GR 226

El Consell de Mallorca también ha presentado en Fitur la nueva ruta senderista East Mallorca GR 226, que tiene un recorrido total de 104,48 km, con un itinerario principal formado por cuatro etapas, que suman 89,62 km, y dos accesos de 10,86 km. Presenta un grado de dificultad reducido que la hace accesible para todos los públicos.

El trazado atraviesa importantes núcleos turísticos de la isla como los de Calas de Mallorca, sa Coma, Cala Millor o Cala Rajada, y con interés paisajístico como las vistas sobre la bahía de Cala Millor y su entorno desde el mirador del Cap del Pinar. También bordea la Punta de n’Amer, una área natural de especial interés (ANEI), que en conjunto destaca por su flora y fauna, donde conviven comunidades dunares, garriga, pinar y roca.

La Federación Balear de Montaña y Escalada ha otorgado el número de gran recorrido GR 226 a la ruta East Mallorca, que se une a las otras dos grandes rutas senderistas promovidas y gestionadas por el Consell de Mallorca, que son la ruta de Pedra en Sec GR 221, que actualmente enlaza el Puerto de Andratx con el Puerto de Pollença por la Serra de Tramuntana, y la ruta Artà-Lluc GR 222.

Por otro lado, Llorenç Galmés y Guillem Ginard, se ha reunido con representantes de la aerolínea Etihad, que con la nueva ruta directa Palma-Abu Dabi a partir del mes de junio, mejorará la conectividad de la isla.

Con tres frecuencias semanales convertirá Mallorca en aeropuerto de conexión internacional y abrirá la puerta a los residentes a destinos de Oriente Medio y Asia.