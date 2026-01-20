El Mallorca no sabe qué hacer: se cae la asistencia de público a Son Moix

Ahí están los números: se cae la asistencia de público a Son Moix. El sábado ante el Athletic de Bilbao, un rival que tradicionalmente atrae a muchos espectadores, tan sólo se convocaron en el estadio 14.284 personas en la que fue la segunda peor entrada de la temporada, sólo por encima de los 12.964 que vieron el Mallorca-Levante. La media suele estar en torno a los 16.000, y tan sólo en dos ocasiones en este curso se ha pasado de los 20.000. Fue en los partidos ante el Barcelona y ante el Atlético de Madrid.

Pese a que el Mallorca presume de récord de abonados, 23.044, lo cierto es que eso no se ve en la grada del estadio de Son Moix, con capacidad para 26.020, lo que lleva a pensar que de esos 23.044 seguramente muchos sean abonos comerciales distribuidos por el club entre sus patrocinadores, ya que en caso contrario no se explica que nada menos que 7.000 de esos abonados no acudan regularmente a los partidos del primer equipo.

El récord de la temporada se estableció precisamente en el primer partido, ante el FC Barcelona, que consiguió congregar un aforo de 23.318 espectadores, mientras que el Atlético de Madrid reunió a 21.027. Sin embargo, más allá de esas dos excepciones, en ninguno de los otros encuentros se ha llegado ni siquiera a las 18.000 localidades, siendo especialmente sangrante el caso del Athletic, que es siempre uno de los equipos que más gente atrae, ya que hay muchos seguidores de los «leones» en la isla, al igual que sucede con Sevilla y Betis, precisamente los dos próximos visitantes de Son Moix.

Llama la atención, por cierto, que el tercer mejor aforo de la temporada haya sido ante el Getafe, con 17.500 espectadores, lo que sirve además para mejorar el promedio, ya que en el resto de encuentros disputados en Son Moix no se ha llegado ni a los 16.300.

Los aforos de la temporada