3-2. Leo, Muriqi y los árbitros sacan al Mallorca de la crisis

El Mallorca sale vivo de una locura arbitral perpetrada por Guzmán Mansilla en el campo y Milla Albéndiz en el VAR. Al Athletic le castigaron con dos penaltis, el segundo surrealista, y eso permitió a los de Arrasate retener tres puntos vitales, aunque para conseguirlo no sólo necesitó que Muriqi marcara tres goles, sino que su portero Leo Román efectuara media docena de paradas decisivas, la última en el minuto 95.

El partido comenzó tan desbocado como la climatología. Yuri obligó a intervenir a Leo Román antes de llegar al minuto dos, pero la respuesta del Mallorca fue devastadora: a los cuatro minutos Mateo Joseph habilitó con la espuela a Sergi Darder, que le regaló un balón de oro a Muriqi para que el kosovar lo convierta en petróleo y batiera a Unai Simón con un disparo raso.

Lo más difícil se había conseguido y Arrasate pidió cabeza a sus futbolistas para mantener la ventaja, pero para su desgracia no les dio tiempo. Tres minutos más tarde Jauregizar conectó con Unai Gómez, que se aprovechó de la enésima desconexión de la defensa mallorquinista para vulnerar a Leo Román con otro remate raso que sólo pudo seguir con la mirada el portero ibicenco.

Leo fue, sin embargo, totalmente decisivo a los 17 minutos, cuando se encontró frente a frente de nuevo con Unai Gómez, que lo tenía todo a favor para lograr el 1-2. En el banquillo del Mallorca cerraron los ojos para no verlo, pero el portero se hizo gigante y le sacó su remate con una pierna milagrosa.

Fue una parada soberbia, pero ni mucho menos la única. Galarreta a los 20 y Guruzeta a los 22 obligaron a Leo Román a emplearse a fondo en un instante en el que el Athletic era amo y señor de un partido que empezaba a pintar bastante mal para el Mallorca. Sin embargo, el fútbol es un deporte inexcrutable. Cuando peor pintaba la cosa Vivian sacó la mano a pasear en el área y le regaló un penalti analgésico a Arrasate. Unai rechazó el primer disparo de Muriqi, pero no pudo hacer nada en el rebote para evitar el 2-1.

El Mallorca se volvió a encontrar con una ventaja que su fútbol no merecía, pero de nuevo la volvió a desperdiciar. Cuatro minutos más tarde Unai Gómez habilitó a Nico Williams, al que nadie estaba prestando atención, y el internacional resolvió con un disparo a la escuadra que ni siquiera Leo Román pudo evitar que acabara alojándose en la red para cerrar una primera parte de locos.

La segunda mitad comenzó con un mano a mano de Samú Costa con Unai Simón en la que el meta le ganó la partida al portugués, pero fue una anomalía porque no tardó el Athletic en volver a tomar el mano del partido, aunque con mucha menor producción ofensiva que en el acto inicial. No había motivos para creer en una victoria local hasta que, a los 69 minutos, el árbitro detuvo el partido de manera inesperada y se fue al monitor a revisar un penalti de Yuri sobre Muriqi. Es cierto que el defensa vasco tocó el balón con la mano, pero fruto de un forcejeo con el pirata. En cualquier caso, el árbitro hizo caso al VAR y señaló los once metros ante el jolgorio de la grada y la indignación del banquillo visitante.

Muriqi transformó el segundo penalti y ahí el Athletic perdió los nervios porque se sintió ultrajado. Guruzeta fue expulsado en el campo y fuera de él vio la roja Lekue, pero al marcador subió el 3-2, un verdadero tesoro que esta vez el Mallorca se propuso no volver a desperdiciar, aunque de nuevo tuvo que recurrir a Leo Román, que le sacó el empate a Vivian primero y a Iñaki Williams después.

Mallorca: Leo Román (3), Mateu Morey (1), Valjent (1), Kumbulla (0), Lato (1), Omar Mascarell (1), Samú Costa (1), Sergi Darder (2), Mateo Joseph (2), Virgili (1) y Muriqi (3). Antonio Sánchez (1) por Mateo Joseph (72′), Pablo Torre (1) por Virgili (83′), Mojica (1) por Lato (83′), Llabrés (1) por Darder (92′)

Athletic: Unai Simón (1), Areso (1), Vivian (1), Paredes (1), Yuri (1), Galarreta (2), Jauregizar (1), Belenguer (1), Unai Gómez (1), Nico Williams (2) y Guruzeta (1). Sancet (1) por Unai Gómez (59′), Iñaki Williams (1) por Belenguer (59′), Robert Navarro (1) por Nico Williams (71′), Gorosabel (1) por Areso (76′), Izeta (1) por Galarreta (76′)

Árbitro: Guzmán Mansilla (0). TA Kumbulla, Vivian, Areso. TR Guruzeta (2A 70′), Lekue (72′)

Goles: 1-0. Min.4: Muriqi; 1-1. Min.7: Unai Gómez; 2-1. Min.41: Muriqi; 2-2. Min.45: Nico Williams; 3-2. Min.69: Muriqi de penalti

Incidencias: 14.284 espectadores en el estadio de Son Moix, en el primer partido de la segunda vuelta.