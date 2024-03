Mallorca Live Festival 2024 anuncia nuevos artistas y la fiesta Sunday Sunday

Ya se conocen los nuevos nombres que estarán en la séptima edición del evento musical más importante de Baleares, el Mallorca Live Festival. En la ITB de Berlín se ha hecho pública la presencia de nuevos artistas que actuarán en Calvià los días 13, 14 y 15 de junio como son Michael Kiwanuka, Jayda G, John Talabot, Palms Trax, Young Marco, Yu Su, Sunday Sunday djs, Toni Aparisi, Lourdes Lourdes, Acid Arab, Coco María, Eris Drew b2b Octo Octa y Jamz Supernova.

Estas nuevas confirmaciones se incorporan a un nutrido cartel en el que ya figuraban como cabezas de cartel Pet Shop Boys, Blondie, Underworld, Aitana, Arde Bogotá, Belle & Sebastian, Dani Fernández, Jeff Rosenstock, Lori Meyers, Love of Lesbian y Sleaford Mods, entre muchos otros.

Cabe recordar que los últimos 2.000 abonos de tres días (119€+ gastos de gestión), abonos de dos días (99€+gg) y entradas de día (jueves y viernes 63€+gg, sábado 69€+gg) están disponibles en la web www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial del festival, See Tickets.

Michael Kinwanuka

Michael Kiwanuka es considerado una de las estrellas del neo soul. Su último trabajo realizado, KIWANUKA (2019), es considerado uno de “los mejores álbumes de la década”, según el periódico The Guardian y le valió el distinguido Premio Mercury en 2020, su cuarta y quinta nominaciones a los BRIT y su primera nominación al Grammy al Mejor Álbum de Rock.

Su cuarto disco está en camino y será en el Mallorca Live Festival donde se podrá escuchar un adelanto el viernes 14 de junio, jornada que el músico británico encabezará junto a Underworld.

Cabe recordar que este artista se presentó en 2012 como un joven talentoso y modesto de ascendencia ugandesa y voz melosa en Home Again, un álbum en el que ya estaba creando parte de la música soul contemporánea más dulce de los últimos años. Con el exitoso giro de Love & Hate (2016) y ‘Cold Little Heart’ –sintonía de la serie Big Little Lies–, su música llegó a un público completamente nuevo y agradecido.

2manydjs, el dúo belga

Los hermanos David y Stephen Dewaele tratarán de levantar al público del festival el 14 de junio. Desde el año 1995, este dúo belga siempre ha ido hacia territorios nuevos e innovadores y gracias a ello son mundialmente conocidos.

Con su álbum As Heard on Radio Soulwax Pt 2 (2002), los belgas crearon un nuevo estilo de remezcla que sentó las bases para los imitadores. Se convirtieron en uno de los equipos de remezclas y productores más innovadores que existen y por sus manos han pasado temas de Rosalía, Peggy Gou, Arcade Fire, The Rolling Stones, Daft Punk o Robyn, entre muchos otros. Mientras tanto, no han dejado de girar por todo el mundo, aportando una actitud rock and roll a la cultura de club.

Sunday Sunday

Al Mallorca Live Festival 2024 también llega la fiesta Sunday Sunday, una de las más populares de la Ciudad de México. Con ella vendrá el ambiente relajado y una propuesta musical ecléctica. Pasarán algunos nombres importantes como la DJ y productora canadiense nominada al Grammy Jayda G; uno de los grandes exponentes de la electrónica y el house nacional, el reconocido DJ barcelonés John Talabot; el productor afincado en Berlín Palms Trax; el ecléctico sonido del holandés Young Marco; el personalísimo sonido de la artista sonora china Yu Su; Sunday Sunday djs; la figura clave de la escena nocturna madrileña, Toni Aparisi; y la mallorquina Lourdes Lourdes.

La cita mallorquina refuerza aún más su apuesta por la mejor electrónica actual con la incorporación del colectivo franco-argelino Acid Arab, la dj y selectora mexicana Coco María, la celebración del amor, el house y el techno desde Estados Unidos de Eris Drew b2b Octo Octa y uno de los principales nombres de la nueva generación del Reino Unido, Jamz Supernova.