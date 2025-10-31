Mallorca y Atlético Baleares, únicos supervivientes en la Copa

Finalizada la primera eliminatoria de la Copa del Rey, Mallorca y Atlético Baleares han quedado como los únicos supervivientes autonómicos. En el camino se han quedado el Constància, el Poblense, el Sant Jordi y la UD Ibiza, en este último caso al caer por penaltis. El sorteo de la próxima ronda se celebrará el 11 de noviembre en la sede de la Federación Española, mientras que los partidos se disputarán entre el dos y el cuatro de diciembre.

La Federación va a volver a atender a criterios geográficos, pero en esta ocasión dividirá el país en zona norte y zona sur, por lo que está por ver dónde caerán los dos equipos baleares. Por de pronto existen dos certezas: la primera es que el Mallorca jugará fuera de casa; la segunda, que el Atlético Baleares lo hará en su estadio. Y es además posible que mallorquinistas y blanquiazules se enfrenten entre sí.

56 serán los equipos que entren en el bombo. Quedan exentos los cuatro que disputan la Supercopa (Real Madrid, Barcelona, Atlético y Athletic) y, como siempre, el equipo de menor categoría será el que ejerza como anfitrión. Ya ha caído un Primera División, el Oviedo. El resto ha superado la primera criba, la inmensa mayoría sin demasiados problemas.

Los clasificados, divididos por categoría, son los siguientes:

Primera División: Alavés, Betis, Celta, Elche, Espanyol, Getafe, Girona, Levante, Mallorca, Osasuna, Rayo Vallecano, Real Sociedad, Sevilla, Valencia, Villarreal.

Segunda División: Albacete, Almería, Andorra, Burgos, Cadiz, Ceuta, Cultural, Deportivo, Eibar, Granada, Huesca, Leganés, Málaga, Mirandés, Racing, Sporting, Zaragoza.

Primera Federación: Cartagena, Eldense, Ferrol, Guadalajara, Murcia, Ourense, Ponferradina, Pontevedra, Sabadell, Talavera, Tenerife.

Segunda Federación: Antoniano, Avila, Baleares, Ebro, Extremadura, Navalcarnero, Numancia, Quintanar, Reus, Sant Andreu, Torrent.

Tercera Federación: Cieza, Portugalete.