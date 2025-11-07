Mallorca en alerta este sábado por una ciclogénesis que puede dejar más de 90 litros por metro cuadrado. Ante esta situación se ha reunido el Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal para analizar la nueva situación meteorológica y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), que indican la llegada de un nuevo episodio de lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos que afectará a todo el archipiélago balear durante la jornada de este sábado.

Según la Aemet, el frente frío que ya afecta a la Península se aproxima a Baleares. La combinación con las altas temperaturas de este viernes hará que llegue en forma de borrasca activa, que entrará por Ibiza a partir de esta madrugada y evolucionará hacia el resto de las islas, afectando especialmente a Mallorca —sobre todo en la Serra de Tramuntana, el Norte y Nordeste de la isla— y a Menorca.

Aunque el frente comenzará a entrar por Ibiza a partir de esta madrugada, se desplazará rápidamente hacia Mallorca y Menorca, y la mayor intensidad de precipitación se prevé durante las horas centrales del sábado, entre las 12:00 y las 13:00 horas. En general, las lluvias irán acompañadas de tormentas, fuertes vientos y fenómenos costeros, así como de un descenso generalizado de las temperaturas.

07/11 19:06 AVISOS PASADO MAÑANA | Illes Balears: vientos y costeros. Nivel máximo de aviso: amarillo.

Actualizaciones en https://t.co/5xR91vsuMu pic.twitter.com/ZcovRQPbII — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 7, 2025

El jefe del departamento de Emergencias, Aurelio Soto, en declaraciones a los medios después de la reunión del Comité Técnico Asesor del Plan Meteobal debido a la activación de las alertas por meteorología adversa.

Soto ha explicado que se prevé la llegada de un frente frío que provocará precipitaciones, con especial intensidad en las horas centrales del día y en las zonas de la Serra de Tramuntana y el norte de Mallorca, donde se podrán acumular hasta 150 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Ante esta previsión, la Dirección General de Emergencias e Interior decretará el nivel de alerta amarillo en todas las islas, excepto en la Serra y el norte de Mallorca, donde se decretará nivel naranja.

Por ello, el jefe del departamento ha pedido a los ciudadanos que extremen las precauciones y que limiten movimientos y actividades en el exterior, especialmente en las zonas de nivel naranja. «El sábado es un buen día para quedarse en casa», ha dicho, argumentando que está previsto que las lluvias sean intensas en la Serra pero que podrían desplazarse a otras zonas.

Igualmente, Emergencias ha recomendado a los ayuntamientos que activen sus planes municipales y, en cuanto a las actividades exteriores previstas, han aconsejado restringirlas especialmente en las zonas con aviso naranja.

Está previsto que el domingo haya pasado el frente frío y que vuelva la estabilidad meteorológica.