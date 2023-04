Los lesionados no sólo no mejoran en el Mallorca, sino que van a peor. Este viernes no han entrenado con el grupo ni Dani Rodríguez ni Nastasic y parece muy complicado que lleguen a tiempo al partido del domingo, previsto a las dos de la tarde. El eslovaco Valjent es el único que parece recuperable. A día de hoy Aguirre sufre seis bajas: los tres sancionados Copete, Gio y Baba y los lesionados Augustinsson, Dani Rodríguez y Nastasic.

En estos momentos, a falta de menos de dos días para el partido, los únicos centrales que tiene Aguirre al 100×100 son Raíllo y Denis. Valjent ha entrenado, pero deberá superar una prueba mañana sábado, y también ese día será decisivo en los casos de Nastasic y Dani Rodríguez. Recordemos que Copete, Baba y Gio González están sancionados. Ante esta situación el central del filial Josep Gayà no sólo viajará con el equipo a Valladolid, sino que tiene además muchísimas opciones de ser titular porque además el cuerpo técnico no le tiene demasiada confianza al sueco Denis Hadzukadunic.

En este escenario, el once inicial, si se confirman las bajas, sería parecido al siguiente: Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Gayà, Jaume Costa, Galarreta, Grenier o Morlanes, Antonio Sánchez, Kang In Lee y Muriqi.

El Mallorca juega en Zorrilla el domingo a las dos de la tarde en un partido vital para ambos. El Valladolid, en el que debutará como entrenador el uruguayo Pezzolano, está a cinco puntos de distancia de los baleares y tan sólo uno le separa de la zona de descenso, que ocupan Elche, Espanyol y Almería.