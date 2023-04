Dani Rodríguez, el último en caer

Se le acumulan los problemas a Javier Aguirre a tan sólo 48 horas del choque ante el Valladolid en Zorrilla. A las sanciones de Gio, Baba y Copete, que no podrán jugar el domingo -en el caso del central tampoco podrá hacerlo en la siguiente jornada en Vigo-, hay que unir las lesiones de Nastasic, Augustinsson y Dani Rodríguez, que ha sido el último en caer, además de la delicada situación de Valjent, que lleva cuatro partidos fuera del equipo y que hasta el sábado no sabrá si podrá volver a la titularidad..

Nastasic sigue sin entrenar con el grupo y para colmo Dani Rodríguez sufrió un problema muscular en la sesión del miércoles que ayer le impidió estar con el grupo. El centrocampista ha sido sometido a diferentes pruebas que determinarán el alcance de su lesión. De momento no está descartado, y esa es una buena noticia.

En estos momentos, a falta de menos de tres días para el partido, los únicos centrales que tiene Aguirre al 100×100 son Raíllo y Denis. Valjent ha entrenado, pero deberá superar una prueba el sábado, y también ese día será decisivo en los casos de Nastasic y Dani Rodríguez. Recordemos que Copete, Baba y Gio González están sancionados.

Si todo va bien, la alineación inicial del Mallorca en Valladolid sería la formada por Rajkovic, Maffeo, Valjent, Raíllo, Nastasic, Jaume Costa, Galarreta, Grenier o Morlanes, Dani Rodríguez, Kang In Lee y Muriqi, pero si los lesionados no se recuperan a Aguirre no le quedaría otra que tirar del filial y hacer debutar al sueco Denis, que no ha jugado ni un solo minuto hasta ahora. En este escenario, el once sería parecido al siguiente: Rajkovic, Maffeo, Denis, Raíllo, Gayà, Jaume Costa, Galarreta, Grenier o Morlanes, Antonio Sánchez, Kang In Lee y Muriqi.

El Mallorca juega en Zorrilla el domingo a las dos de la tarde en un partido vital para ambos. El Valladolid, en el que debutará como entrenador el uruguayo Pezzolano, está a cinco puntos de distancia de los baleares y tan sólo uno le separa de la zona de descenso, que ocupan Elche, Espanyol y Almería.