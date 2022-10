Javier Aguirre: «Dani Rodríguez necesitaba un partido así»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, mostró su satisfacción por la victoria conseguida en Mestalla ante el Valencia y alabó el juego de los suplentes, lo que «demuestra» que «tenemos opciones con 20 jugadores que están a un buen nivel. Eso es una buena noticia para nosotros».

«La clave fueron los cambios y eso nos hace ver que tenemos jugadores y posibilidades suficientes como para poder cambiar. Lo que vi hoy me hace reflexionar a ver qué prefiere uno, si un partido cerrado con pocas ocasiones o otro más abierto, de ida y vuelta», dijo el mexicano en la sala de prensa de Mestalla.

Aguirre admitió que «quemamos las naves a raíz del gol y funcionó, pero si hubiéramos empatado también hubiera sido justo, aunque hablando de justicia también me quedaría con otros resultados adversos en los que no tuvimos suerte». «Habíamos perdido ante Barcelona, Sevilla y Real Sociedad de forma dolorosa pero no nos vinimos abajo», agregó.

El entrenador se refirió también a varios jugadores, comenzando por el coreano Kang: «Hablé con él de lo que pasó aquí el año pasado, cuando fue expulsado. Le pedí especialmente que tuviera la cabeza fría y que no se enganchara en provocaciones». En cuanto a Muriqi, dijo que «le hice ver que estos dos partidos le iban a venir bien para modelar su carácter y no ser tan ingenuo».

De quien más habló fue de Dani Rodríguez, de quien comentó que «Dani ha venido sufriendo por su juego, él mismo no está contento y entiende por qué no era titular. Este partido le vendrá muy bien porque lo estaba pasando muy mal». Finalmente, sobre Amath aseguró que «es otro jugador desde que lo operaron. La cirugía le vino fantástico».

«Los tres puntos nos vienen de maravilla porque vernos abajo suponía una carga emocional importante. Esto nos da un respiro mínimo porque volvemos a jugar el viernes. Nos quedan tres partidos complicados antes del parón», dijo para finalizar.