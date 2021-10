Luis García Plaza renovó su contrato con el Mallorca tras el ascenso a Primera División. Según ha podido saber OKDiario, el acuerdo al que se llegó con el entrenador madrileño incluía una cláusula de prórroga automática en caso de que se volviera a la máxima categoría. En consecuencia, LGP estará vinculado al club hasta el 30 de junio de 2023, ya que firmó inicialmente por dos temporadas, a la que ahora hay que añadir otra. Sin embargo, la propiedad está encantada con su vinculación y su profesionalidad y se está planteando ofrecerle una renovación más larga.

LGP fue la primera apuesta de Pablo Ortells como director de fútbol del Mallorca. El madrileño, al que conocía por su breve etapa en el Villarreal, fue elegido por delante de Andoni Iraola, actual entrenador del Rayo, que llegó a desplazarse a Palma para entrevistarse con Ortells. El tiempo ha demostrado que cualquiera de los dos candidatos habría resultado ser una buena opción, ya que ambos lograron la pasada temporada el ascenso a Primera División.

El fichaje de García Plaza provocó cierta incertidumbre al principio porque llevaba muchos años fuera de España -salvo su breve paréntesis en el Villarreal- y se dudaba sobre su conocimiento de la actualidad de la Liga española. Además, el equipo arrancó la temporada con una derrota en casa ante el Rayo, lo que despertó a todos los fantasmas del pasado reciente.

Poco a poco, LGP fue demostrando que no sólo estaba al corriente de lo que sucedía en España, sino que su fichaje había sido un acierto total. El Mallorca completó una de las mejores temporadas de su historia y no sólo ascendió con antelación, algo que no había sucedido jamás, sino que además le discutió al Espanyol el título de campeón hasta el último segundo del último partido, en lo que fue un curso excelente en todos los sentidos.

El ascenso le sirvió además al entrenador para prolongar su relación con el club un año más, haciendo efectiva una de las cláusulas de su contrato. Ahora el futuro a corto plazo del Mallorca pasa por la presencia de Luis García Plaza en su banquillo y no hay ni un solo estamento en la entidad que no crea que es la persona idónea para continuar con el crecimiento deportivo del equipo a todos los niveles.

Andy Kohlberg no es, por supuesto, ajeno al éxito del técnico madrileño y ya ha comenzado a plantear la posibilidad de ampliar su contrato, que ahora finaliza el 30 de junio de 2023. Se le quiere ofrecer a García Plaza un proyecto a largo plazo y en eso están trabajando ambas partes, aunque la propiedad todavía recuerda el fiasco que supuso la renovación de Vicente Moreno, que también firmó la ampliación, pero que al final rompió el acuerdo para marcharse al Espanyol. No existe ningún indicio de que LGP pueda seguir un ejemplo similar, pero los inversores americanos, con buen criterio, quieren protegerse en la medida de sus posibilidades antes de dar el paso definitivo.