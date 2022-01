Luis García Plaza ha comparecido en rueda de prensa tras la dura derrota cosechada ante el Levante UD: “Creo que el partido podría haberlo ganado cualquiera de los dos. Estamos en esa dinámica que sin jugar los mejores partidos podríamos haber sacado más puntos. Creo que tenemos que elevar el rendimiento de futbolistas y recuperar a futbolistas. Hoy veníamos en cuadro, aparte de las 6 bajas de hoy, hay que unirles las de Lago y Febas”, ha afirmado contrariado.

El entrenador bermellón ha lamentado las numerosas ausencias en su plantilla y el agotamiento físico tras el encuentro copero ante el Eibar: “Arrastramos cansancio del día de Copa. Sedlar hoy estaba tieso. Estos 15 días que tenemos de descanso nos dan vida porque no tenemos efectivos y llevamos tiempo así. Hay que juntarse, trabajar más y hacer autocrítica porque el entrenador está mal, los jugadores no están en su mejor momento y se acumulan las bajas”.

Sobre el debut como titular de los canteranos Leo Román y Javi Llabrés, el técnico madrileño se ha mostrado ilusionado por la buena actuación de ambos: “Javi Llabrés me ha vuelto a gustar hoy. No tenemos prácticamente efectivos en banda, por eso, he decidido optar por él. Cuando estén Kang In, Dani y Amath, ya tendremos más variantes. A Leo Román creo que tenía que meterle porque Reina en los últimos partidos no ha estado del todo correcto, pero es nuestro capitán y en cualquier momento puede volver. Es un chaval de futuro y creo que ha estado bien, sereno. No ha podido hacer nada en ninguno de los dos goles y es una alternativa más que tenemos”, ha sentenciado.

Por parte del entrenador del cuadro granota, Alessio Lisci ha ensalzado la importancia del triunfo ante los baleares tras encadenar 27 jornadas sin saborear los 3 puntos: “Ha sido muy bonito el día de hoy. Es mi primera victoria en Primera División y más de la forma tan emocionante en la que ha venido. Dije que el primer triunfo iba a ser disputadísimo ante cualquier rival”, ha ensalzado.

El conjunto levantinista, tras varias encuentros sin conseguirlo, ha vuelto a dejar su portería a cero: “Cuando juegas con defensa impar todo es fácil. Pierdes por un lado, pero ganas en dominar el área. Quería conseguir limitar los problemas defensivos”, finalizando así la conferencia de prensa.