La cadena de supermercados Lidl, en su firme apuesta por seguir creciendo en la región, ha invertido 45 millones de euros entre 2020 y 2021 para reforzar su plan de expansión en las Islas Baleares. De esta forma, la empresa hace más fuerte que nunca su compromiso con el territorio balear en un contexto de dificultad como el actual.

Lidl continúa con su voluntad de generar riqueza en la región y lo hace a través de tres ejes fundamentales: su apuesta por el producto local, la generación de empleo y su ambicioso plan de expansión en las Islas.

Durante el 2020, la cadena de supermercados invirtió 21 millones de euros para afianzar sus planes de expansión en la comunidad, abriendo una tienda en el Arenal y poniendo en marcha su primer supermercado urbano en la isla de Mallorca, ubicado en la calle Aragón de Palma. En ambos casos, la marca apostó por la contratación de empresas locales para la realización de los trabajos desarrollados en estas actuaciones.

Lejos de detenerse ahí, en 2021, Lidl ha reforzado su estrategia de crecimiento en Baleares, con una inversión de más de 24 millones de euros, que ha permitido la apertura de tiendas en Peguera y Can Picafort y la previsión de inauguración de dos establecimientos más en Mallorca durante los primeros meses del próximo año. «El desarrollo de nuestro plan de expansión es la mejor forma de mostrar nuestro firme compromiso con los ciudadanos de las Islas Baleares, con sus productores y por supuesto con sus productos. La apertura de nuevas tiendas como las de Can Picafort y Peguera y la constante modernización de nuestros servicios nos permite atender mejor las demandas de nuestros clientes y, a la vez, ampliar nuestra capacidad de colaborar con proveedores locales y seguir generando riqueza y creando empleo», asegura el director regional de Lidl en Baleares, Achim Becker.

El desarrollo de su plan de expansión también permite a la compañía seguir generando nuevos puestos de trabajo, tal y como ya hizo en 2020, cuando aumentó las contrataciones en un 25% con respecto al año anterior, generando cerca de 140 nuevos empleos. Actualmente la cadena ya es responsable en las Islas de más de 1.100 puestos de trabajo entre directos, indirectos e inducidos.

Compromiso con el producto balear

El compromiso de Lidl con los productos y proveedores baleares viene de lejos. El pasado año la cadena de supermercados ofertó en sus lineales artículos de 24 proveedores locales, lo que supuso un aumento del 50% con respecto al ejercicio anterior, reforzando su apuesta por poner en valor la calidad de los productos de proximidad. Entre esos productos se encuentran mayoritariamente diferentes variedades de fruta y verdura, quesos, distintos vinos y pan y bollería tradicional de las islas, entre otros.

A lo largo del ejercicio anterior la marca llevó a cabo compras de producto balear por un valor de 16 millones de euros y se sumó a la iniciativa impulsada por el Govern balear y el Consell de Mallorca para aumentar la presencia de productos de la Isla en todas sus tiendas de la comunidad, incentivar la compra y el consumo de productos agroalimentarios de la tierra y contribuir a la continuidad de pequeños productores que, ante el cierre de establecimientos debido al Estado de Alarma, vieron reducidas sus posibilidades de acceder al mercado.

Siguiendo con este compromiso, durante este año 2021, Lidl ha puesto en marcha una nueva iniciativa en la que, de forma progresiva, la cadena está introduciendo nuevas referencias baleares en sus puntos de venta de la región con un sello distintivo, bajo el lema És balear, és bo, que permite a los consumidores identificar de manera sencilla los productos locales en sus tiendas de Mallorca.

Esta apuesta por el producto local ha llevado a la cadena a reforzar progresivamente también sus compras de artículos con denominación de origen (DO) o indicación geográfica protegida (IGP), fomentando su consumo y poniendo en valor la calidad del producto balear. Así, Lidl acaba de incorporar Aceite de Mallorca con DO y Almendra de Mallorca con IGP, que se suman a otros 19 artículos con sellos de calidad que la compañía ya ofrecía en sus tiendas de la región, como quesos con DO Mahón, vinos con DO Binissalem y DO Pla i Llevant y Sobrasada de Mallorca con IGP. El objetivo de la cadena es incorporar progresivamente productos de las restantes DO e IGP de las Illes Balears, hasta tener presencia de todas ellas en sus tiendas.

Por otro lado, la apuesta de Lidl por baleares tiene un importante impacto en la economía local. Según el estudio realizado por la consultora PwC, con su actividad genera un impacto en el PIB de las Islas de más de 55 millones de euros anuales para acelerar la reactivación económica, y es responsable de más de 1.100 empleos locales entre directos, indirectos e inducidos.