La Ley de Bienestar Animal que impulsó Unidas Podemos y que ha podido salir adelante gracias al apoyo del PSOE, ERC, Bildu y CUP ya ha entrado en vigor. Lo hizo el pasado 29 de septiembre provocando una oleada de dudas a los dueños de mascotas en Baleares por las implicaciones que puede tener esta norma. En términos generales, la entrega de mascotas a centros de acogida se ha disparado un 90%. El director del Centro de Protección de Animales Domésticos de la Fundación Natura Parc, Mariano Xavier, ha asegurado que «hemos pasado de recibir una o dos renuncias de animales al mes a 18 o 20».

El desconocimiento y el miedo por la nueva ley animal provoca que la gente con animales «se ve forzada a renunciar a ellos porque no tienen los recursos suficientes y el tiempo para tenerlo acorde a la ley», explica Xavier. Por otro lado, el director de Natura Parc manifiesta que «es mejor que renuncien a ellos a que los abandonen por la calle».

La nueva normativa entiende que las mascotas son seres sintientes y, por tanto, les reconoce un abanico mucho más amplío de derechos y de obligaciones para sus dueños. Por ello, Mariano Xavier explica que los dueños «o aceptan tener la mascota como un hijo o no la querrán tener». Además, explica que se está renunciando a perros identificados con chip y con todas las vacunas.

Asimismo, desde Parc Natura se prevé una caída en las adopciones en los próximos meses. Esto puede provocar una «acumulación de mascotas, por lo que puede haber una saturación en el centro y resulte que no podamos afrontar económicamente los gastos para hacer frente a la manutención de los animales», afirma el director. «Si pones restricciones a gente que tiene perro, los que todavía no lo tienen renunciarán a tener uno», añade Xavier.

Uno de los puntos que más ha dado de que hablar es que la nueva norma prohíbe totalmente mantener a los animales atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial de su cuidador. Es decir, conllevará una multa de hasta 500 euros dejar al perro en la puerta de un supermercado o farmacia.

Entre otras cosas, la ley impulsada por Podemos sancionará dejar a un perro solo y sin supervisión más de 24 horas y tres días si se trata de cualquier otra mascota. Además, el maltrato y abandono de mascotas estará totalmente prohibida. La norma también impide el sacrificio de animales de compañía en los centros de protección animal.

Cabe recordad que el Gobierno todavía no ha hecho pública la lista definitiva de los animales exóticos que no podrán tenerse como mascotas. Pero hasta ahora son muchos los que ya no se podrán adoptar: primates, animales silvestres de más de cinco kilos, ejemplares venenosos de arañas, peces, anfibios y reptiles.