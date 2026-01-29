Leo Román, el portero-milagro del Mallorca: «Seguro que salimos adelante»

«Seguro que salimos adelante», ha dicho hoy el portero ibicenco Leo Román en una entrevista concedida a los medios oficiales del Mallorca en la que ha asegurado que «este equipo tiene mucho para dar». Leo Román, que está en un extraordinario momento de forma, recalcó la importancia de retener los puntos que se disputen en Son Moix. «Hacernos fuertes en casa, comenzando por el lunes ante el Sevilla, es una prioridad para nosotros».

«Vamos a intentar dar la vuelta a esta situación. Hemos estado en otras etapas en momentos parecidos a este. Hemos conseguido salir adelante y estoy seguro de que esta vez también lo haremos. Creo que tenemos mucho para dar. Venimos ahora de un tropiezo y evidentemente, si no se hace nada, las cosas no cambian, pero creo que si cada uno da su mejor versión y mejoramos como equipo, este equipo creo que tiene mucho para dar», dijo Leo, que ha encajado siete goles en los tres últimos partidos pese a sus buenas actuaciones.

El portero pidió el respaldo de la afición, porque tiene claro que «la gente cuando ve que el equipo va, que el equipo quiere y que vamos a por el partido, está ahí. Vaya bien o vaya mal, la gente apoya y así lo sentimos nosotros. Está claro que también les tenemos que dar. Y creo que tiene que ser todo un conjunto. Hacer de Son Moix un fortín porque creo que eso es lo que va a marcar la diferencia entre nosotros y otros equipos. Entonces, hacerse fuerte en casa tiene que ser una prioridad y tiene que empezar el lunes».

Finalmente, sobre su reciente lesión, dijo que «es verdad que me fastidió un poco porque era el momento en el que mejor me encontraba y aparece esa lesión, pero son cosas que pasan en la vida y, sobre todo, también en el deporte. Son momentos también de silencio. En los que estás contigo mismo y analizas también un poco todo y creo que eso también me ha servido para intentar dar mi mejor versión ahora».