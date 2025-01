Alrededor de 40 pateras se amontonan en un recinto en el que se calcula que caben unas 130. Cada una con un número asignado y asociada al año en que se interceptó en aguas de las Islas Baleares. En 2024 se interceptaron un total de 54 embarcaciones.

En el depósito de pateras, ubicado en Son Tous, a las afueras de Palma, se puede observar lo que todavía hoy contienen las embarcaciones interceptadas: desde chalecos salvavidas, abrigos, mantas y bidones con combustible. Todas ellas deben destruirse porque no cumplen con la normativa europea. Y se aprovechan los motores de las mismas, que unas veces se subastan y en otras ocasiones son aprovechadas por escuelas de formación profesional, que reciben el material con los brazos abiertos. «Intentamos destruir lo mínimo posible», explica a OKDIARIO Kiko Villalonga, gerente de Ports IB, quien accede a explicar con todo detalle el proceso que siguen las pateras interceptadas.

PREGUNTA.- Algo reseñable es el cambio que ha habido en cuanto a quién asume los costes de la destrucción de las pateras y la gestión de las mismas.

RESPUESTA.- Si; estos últimos meses recibimos la buena noticia de que por fin Delegación de Gobierno había firmado un contrato con una empresa de destrucción. Y en los últimos años, la Delegación de Gobierno ha asumido el coste.de las últimas 40 pateras de 280 que hemos destruido.

P.- Al final, se intenta aprovechar al máximo todo lo que llega.

R.- Sí, bueno, intentamos destruir lo menos posible. Entonces, en el caso de otros, no funcionan. Pero hemos llegado a acuerdos con escuelas náuticas y de mecánica y esto es ideal para formación profesional. Les es muy útil para poder enseñar a los estudiantes. Entonces estamos en contacto con bastantes escuelas náutico-mecánicas de formación profesional, que nos piden motores continuamente. Ellos mismos los abren y enseñan. Los ponen en marcha y nos siguen pidiendo. Pero al final la embarcación en sí no es aprovechable.

P.- ¿Por qué no es aprovechable?

R.- La embarcación, tal y como nos llega, no es aprovechable. No está homologada en Europa. Son pateras pequeñas que no cumplen los mínimos estándares de seguridad homologados en la Comunidad Europea y normalmente se destruyen en una inmensa mayoría por empresas especializadas y autorizadas, porque la fibra de vidrio es muy contaminante y tenemos que encargársela después de la declaración de abandono a estas empresas autorizadas.

P.- Y, con el motor que llevan estas pateras, ¿se podría circular?

R.- Los motores al principio empezamos a subastarlos, pero tampoco cumplen los estándares de contaminación de la Unión Europea porque son motores de dos tiempos, cuya venta hace ya años que se prohibió en la Unión Europea. Y entonces, bajo nuestra responsabilidad, no es lo suyo poner en circulación motores que contaminan tanto. Nos dedicamos más a la formación de los estudiantes.

Cesión de motores a centros formativos

En su compromiso para asegurar que estos recursos tengan un impacto positivo en la comunidad, Ports IB ha cedido embarcaciones y motores recuperados de las pateras a varios centros formativos del sector marítimo de las Baleares. El objetivo de esta cesión es apoyar a la formación práctica de los estudiantes, permitiéndoles familiarizarse con las estructuras en un entorno real.

En total, han sido cedidas en 2024 dos embarcaciones de fibra de seis metros de eslora y cinco motores, cuatro de los cuales son de 40 CV y uno de 50 CV. Atendido el éxito obtenido y la buena acogida por parte de los centros educativos, se prevé continuar con esta práctica en próximas ocasiones.

A través de estas tareas, se garantiza la seguridad, la limpieza y la eficiencia de los puertos del archipiélago, reafirmando así el compromiso de PortsIB con la sostenibilidad, la modernización de las instalaciones y el mantenimiento de las infraestructuras para asegurar su operatividad en las Baleares.