La Justicia da la razón a una consellera ex socialista de Ibiza por sus pagos con la tarjeta institucional. En un auto, el Tribunal de Cuentas confirma que no ha lugar a continuar con el procedimiento relativo a las presuntas responsabilidades contables denunciadas por la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción del Parlament balear contra Marta Díaz, que actualmente es consellera no adscrita.

Tras la denuncia de este organismo público contra Díaz, que abandonó el PSOE en octubre de 2019 tras una campaña de acoso y derribo contra ella, que fue número dos de esta formación en el Consell de Ibiza, el Tribunal de Cuentas es tajante en su resolución y sentencia: «No se dan los requisitos exigidos en la legislación para que pueda exigirse responsabilidad contable por alcance al haberse justificado los pagos».

La denuncia contra Marta Díaz hacía referencia a pagos, presuntamente injustificados que hizo cuando era vicepresidenta segunda y consellera de Interior, Comercio, Industria y Relaciones Institucionales del Consell de Ibiza, en el periodo comprendido entre el 8 de diciembre del 2015 y el 20 de agosto de 2019, con cargo a las sucesivas tarjetas de crédito de carácter institucional que estaban vinculadas a la caja fija de la institución insular.

Conforme al contenido de la denuncia, durante esos años se habrían realizado con cargo a tres tarjetas institucionales tres desembolsos: uno primero de 7.900,71 euros en establecimientos comerciales que carecerían, presuntamente, de justificantes; un segundo de 13.010 euros correspondientes a reintegros de efectivo sin que, presuntamente, se hubiera indicado el destino de dichos fondos, y por último, un total de 14.723,74 euros para los que sí se aportó justificante, que se recogían en el anexo segundo de la denuncia.

Practicadas las correspondientes actuaciones de investigación y averiguación de los hechos denunciados, el Ministerio Fiscal pidió el archivo del presente procedimiento, en base a «las irregularidades detectadas han sido subsanadas, pues los gastos mediante tarjeta de han quedado debidamente justificados y los importes reintegrados.»

Por ello, la delegada instructora del Tribunal considera en el acta de liquidación de noviembre de 2022 «que no se daban los requisitos exigidos en la legislación reguladora de este Tribunal para que pueda exigirse responsabilidad contable por alcance al haberse justificado los pagos».

La consellera ex socialista ha defendido siempre que todo lo sucedido se debió a la voluntad de la dirección del PSOE balear encabezada por la secretaria general, Francina Armengol, de querer tapar el escándalo de las menores tuteladas prostituidas en Mallorca, acallando además una persona crítica con la deriva y rumbo de su formación, que también incomodaba al actual candidato socialista al Consell de Ibiza, el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí Ribas.

En ningún momento, Díaz tuvo el apoyo de un partido socialista del que decidió darse de baja el octubre de 2019, antes de que se le abriese un expediente disciplinario. «Aunque me han dejado muy sola, mi dignidad está ante todo», afirmó la consellera no adscrita del Consell de Ibiza en su carta a la Federación Socialista solicitando su baja voluntaria del partido.