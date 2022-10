Jaume Costa: «Lo mínimo que les pido a los árbitros es que nos respeten»

La indignación con Díaz de Mera y el VAR era anoche absoluta entre el mallorquinismo, aunque la única reacción oficial del club fue un tuit con la palabra VAR entre interrogantes. Aguirre fue el más políticamente correcto, pero tanto Ángel como sobre todo Jaume Costa no tuvieron pelos en la lengua. Jaume Costa, de hecho, habló de «falta de respeto» de los árbitros hacia los futbolistas.

¿Var? — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) October 28, 2022

«La expulsión es porque me salgo del área técnica sin darme cuenta. El otro día lo hice y me sacaron amarilla. Hoy roja. Bueno, yo estaba muy tranquilo, pero es cierto que si estás fuera de tu zona es motivo de sanción», dijo Aguirre en Movistar Plus al final del partido. El entrenador tampoco fue muy claro en cuanto al penalti. «Yo no lo vi, pero luego por las imágenes en el banquillo me dicen que ha sido muy claro». «Es muy difícil arbitrar, mucho», afirmó para finalizar.

Mucho más indignado estaba Ángel, el jugador sobre el que Brian Oliván cometió un penalti clarísimo: «El único que no lo ha visto es el árbitro. Le he insistido en que fuera al VAR pero no sólo no me ha hecho caso, sino que me ha amenazado con amonestarme o incluso expulsarme si continuaba protestando».

«Ante tanta insistencia me ha hecho incluso pensar si yo podía estar equivocado, pero las imágenes no dejan lugar a la duda. Esto no puede seguir así. Luego se habla durante la semana, pero al final somos nosotros los perjudicados».

Aún más contundente fue Jaume Costa, que reveló que los árbitros se habían dirigido a los jugadores del Mallorca en términos poco respetuosos. «Nos ponen a mil porque a veces dicen cosas que no deberían, pero lo que dicen ellos no se ve nunca. En cambio lo nuestro siempre. Yo lo que les pido es empatía y, sobre todo, respeto hacia los futbolistas».