Jagoba Arrasate: «No es fácil hacer la alineación de mañana»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, aseguró hoy, en la rueda de prensa previa al partido de mañana a mediodía en Son Moix, que le resulta «difícil» hacer la alineación titular porque «es cierto que el anterior encuentro lo perdimos, pero los cambios que introdujimos nos aportaron bastante. Ahora no sé si volver a los anteriores o mantener una estructura similar el choque ante el Espanyol». Arrasate dijo que todos los internacionales habían vuelto bien y que tanto Valjent como Muriqi «han entrenado muy bien durante la semana», por lo que «pueden estar en el once titular», aunque no confirmó si iba a ser así o no.

«Hace mucho que no jugamos en Palma y tenemos ganas de ver a nuestra afición y brindarles una victoria», añadió el entrenador vasco, que no obstante advirtió de la dificultad que va a entrañar el Rayo, que es «un equipo dinámico que tiene muchas alternativas en ataque y que ha sacado grandes resultados fuera de casa. Son el conjunto de la Liga que corre a mayor intensidad».

En este sentido, Arrasate alabó la figura de su entrenador, Iñigo Pérez, al que él dirigió durante su etapa de jugador en Osasuna. «Ya cuando jugaba tenía mucha curiosidad por todo, se veía que iba a ser un buen técnico y estoy muy satisfecho por él. De hecho, sé que yo soy mejor entrenador gracias a él porque me hizo pensar mucho». Jagoba recordó también que siendo futbolista «le marcó un golazo a Greif aquí en Son Moix», en un partido en el que él dirigía a Osasuna, que acabó ganando 2-3.

Finalmente, en cuanto a la situación del portero eslovaco, aseguró que «está contento, aunque por supuesto le gustaría jugar más, pero eso pasa con todos los futbolistas».

El técnico confirmó para el partido las bajas de Cuéllar, Asano y de Marc Doménech, que volverá al filial este fin de semana, y facilitó una convocatoria en la que vuelven tanto Muriqi como Van der Heyden, y en la que deberá hacer un descarte porque ha citado a 24 futbolistas.

La lista para el #MallorcaRayo 📝 pic.twitter.com/1aowbB0Wow