Izan Guevara saldrá undécimo y Augusto Fernández octavo

Mal día para los dos pilotos mallorquines en el GP de Tailandia. Izan Guevara saldrá desde la undécima posición de la parrilla mientras que Augusto Fernández lo hará desde la octava plaza. Ambos necesitan salir al ataque el domingo en la carrera si quieren tener alguna opción de luchar por una nueva victoria.

No fue un día fácil para los líderes de los mundiales de Moto3 y Moto2. El piloto del Gaviota GASGAS Aspar Team no termina de adaptarse a este circuito. Ya en los entrenamientos libres se veía que la GASGAS no va demasiado bien en este trazado, ya que su compañero y rival en la pelea por el campeonato, Sergio García Dols, saldrá desde la vigésima posición. Su otro rival, aunque algo menos puesto que está a 63 puntos, Dennis Foggia, firmó la pole en Buriram.

Si bien es cierto en la categoría de bronce puede pasar de todo. El año pasado vimos a Pedro Acosta salir desde el pit lane y ganar una carrera, lo cual hace indicar que puede pasar de todo. En Moto3 hay muchos adelantamientos y salir delante ayuda pero no te asegura nada. Todo es posible. Izan tendrá que remontar si quiere dejar casi sentenciado el campeonato en Tailandia. Cuenta con una ventaja de 45 puntos sobre su compañero de box.

Augusto obligado a remontar

Más complicado lo tendrá Augusto Fernández que saldrá octavo mientras su rival por el título, Ai Ogura, lo hará desde la tercera posición. El piloto de Red Bull KTM Ajo es líder del Mundial por apenas dos puntos de ventaja sobre el japonés. En Tailandia no está consiguiendo ir todo lo rápido que le gustaría y está obligado a remontar si no quiere perder su condición de líder del campeonato.

La pole de Moto2 fue para el piloto local Somkiat Chantra, que se ha convertido en el primer tailandés de la historia en hacer una pole en la categoría intermedia. Su compañero de equipo, Ogura, le acompañará en la primera fila. El piloto nipón del Idemitsu Honda está muy fuerte y obliga a Augusto Fernández a lograr una machada si quiere seguir líder.

En Moto2 no es tan sencillo remontar pero cuenta con la ayuda de su compañero, Pedro Acosta, que partirá desde la cuarta plaza, para intentar restarle puntos al japonés. No obstante, Augusto ya ha demostrado en este campeonato que es capaz de cualquier cosa y buscará desbloquear una nueva hazaña este domingo.