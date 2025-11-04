Investigan la muerte de un británico hallado desnudo en un descampado de una finca de Mallorca

Macabro hallazgo de un cadáver en Mallorca. Agentes de la Guardia Civil investigan la muerte de un ciudadano británico, de 64 años, cuyo cuerpo apareció totalmente desnudo en un descampado de una finca situada en Cala Llombards, en el municipio mallorquín de Santanyí.

El hallazgo se produjo a última hora del lunes, cuando un grupo de trabajadores de la construcción localizaron el cuerpo sin vida mientras realizaban tareas en la zona. Al acercarse para comprobar qué era aquel bulto extraño entre los matorrales, se toparon con una escena dantesca: un hombre tendido boca arriba, sin ropa y sin signos aparentes de vida.

De inmediato, los obreros llamaron al 112, lo que activó un amplio dispositivo de emergencias en el que participaron unidades del SAMU-061, la Guardia Civil y la Policía Local de Santanyí. A su llegada, los agentes confirmaron el fallecimiento y acordonaron el área a la espera de la comitiva judicial.

Poco después, el juez de guardia y un médico forense se desplazaron hasta el lugar para practicar las primeras diligencias. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a OKBALEARES que el cuerpo pertenece a un varón británico de 64 años, que llevaba varios años residiendo en Mallorca.

Por ahora, los investigadores no han detectado señales de agresión ni indicios claros de criminalidad. Aun así, el caso se mantiene abierto y la Policía Judicial de la Guardia Civil no descarta ninguna hipótesis.

El hecho de que el hombre estuviera completamente desnudo y en una zona apartada ha levantado numerosas especulaciones. Se barajan desde un posible colapso físico (parada cardiorrespitoria), hasta un accidente o una práctica de riesgo que terminó en tragedia.

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Palma, donde en las próximas horas se practicará la autopsia para esclarecer las causas exactas del fallecimiento.

El suceso ha causado una gran conmoción entre los vecinos de Santanyí, una zona habitualmente tranquila. «Nunca pasa nada por aquí, es una locura lo que ha ocurrido», comentaba un residente a este diario. Otros aseguran que habían visto al hombre «pasear solo por la zona» en días anteriores, aunque nadie puede explicar qué hacía allí ni por qué se encontraba desnudo.

La Guardia Civil mantiene el dispositivo de investigación abierto y está recabando testimonios y revisando cámaras de seguridad de los alrededores para reconstruir las últimas horas de vida de la víctima.

Por ahora, todo apunta a una muerte en circunstancias extrañas que ha dejado más preguntas que respuestas. Mallorca, acostumbrada al turismo y la calma, se enfrenta ahora a un enigma que mezcla misterio, desconcierto y un escenario tan insólito como perturbador.