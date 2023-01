La formación independentista Més per Mallorca amenaza a la presidenta Francina Armengol con posibles dimisiones en el Govern en el caso de no llegar a un acuerdo con el PSOE sobre la exigencia del catalán a los sanitarios en Baleares. Més per Mallorca ha mantenido una reunión en la tarde de este lunes con el PSOE precisamente para analizar la exoneración del requisito de catalán en el proceso de estabilización de médicos y enfermeras en las Islas.

No ha habido acuerdo y los independentistas han celebrado por la noche una reunión de su Ejecutiva en la que han decidido dar un margen de tiempo al PSOE, hasta hoy martes en principio, para que rectifique la normativa y exija el catalán a los sanitarios.

Més exige que el catalán sea obligatorio para los sanitarios, así como que se incluya una moratoria de dos años para acreditar el título. El PSOE se mantiene firme en su postura de no exigir el requisito del catalán a los médicos y enfermeras debido a la falta de profesionales y con la finalidad de fidelizar a los sanitarios e impedir que se marchen a otras comunidades.

Més exige que se conceda un plazo de dos años a los sanitarios para que acrediten el conocimiento del catalán pero el PSOE no acepta ahora esta medida ante el colapso que sufren los centros de salud y las largas listas de espera en la sanidad pública de Baleares.

A pesar de todas estas carencias de la sanidad pública en Baleares, la gran preocupación de los independentistas de Més per Mallorca es que los sanitarios sepan catalán.

Lluís Apesteguia, tras la reunión de la Ejecutiva, ha advertido al PSOE de «medidas contundentes» si este martes no cambia su postura sobre la exoneración del catalán . Apesteguia ha explicado que «no puede permitir que no se garantice el derecho lingüístico a los ciudadanos» con esta convocatoria en la que no se exige el catalán en determinadas categorías.

Desde Més han considerado que hay «margen de cambio» de estas convocatorias publicadas en el Boletín Oficial de les Illes Balears (BOIB), pero «uno no puede negociar con quien no quiere negociar», ha dicho.

De todos modos, ha corroborado que «sobre la mesa» no está la posibilidad de salir del Pacte del Govern, aunque ha indicado que hay otras medidas. «No estamos jugando a las amenazas. La política no puede tener esa actitud como si fuese una partida de póker, nosotros estamos en política para que las cosas se hagan bien», ha dicho.

Precisamente, este lunes en la rueda de prensa del Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo balear, Iago Negueruela, ha subrayado que no ha sido un tema tratado en el Consell, informa Europa Press.

Sin embargo, el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, presente en la rueda de prensa por la aprobación del nuevo PORN de la Serra de Tramuntana, ha recalcado que la postura de Més «es conocida, de defensa de la cultura y la lengua catalana».

Mientras, la Obra Cultural Balear (OCB) ha pedido un pleno extraordinario del Consell Social de la Lengua Catalana para tratar la exención del catalán en la sanidad. En una nota de prensa, la OCB ha recordado este lunes que en junio del año pasado solicitaron a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que convocara con carácter extraordinario el Pleno del Consejo Social de la Lengua Catalana con un punto único en el orden del día: la exención temporal con moratoria de dos años del requisito de catalán en los próximos procesos de estabilización de interinos.

Según la OCB, «la presidenta no accedió a convocarlo y ahora, en el caso de la sanidad, ésta exención se ha convertido en vitalicia». Por esta razón, la Obra ha puesto en marcha el mecanismo previsto en el punto 1 del artículo 17 del Reglamento del Consell Social, en el que una tercera parte de los miembros pueden solicitar la convocatoria.