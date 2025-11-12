El Illes Balears visita el CEIP Ca’n Pastilla tras la Copa Intercontinental
Charuto y Lin han llevado la Copa con 150 alumnos del centro educativo
Jornada de convivencia, charlas y firmas dentro del programa social del club
Apenas tres días después de ganar la Copa Intercontinental, el Illes Balears Palma Futsal ha retomado su labor social con una nueva actividad dentro del programa de visitas a centros educativos. En esta ocasión, Charuto y Lin han acudido al CEIP Ca’n Pastilla, donde han compartido una mañana con los 150 alumnos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria del centro.
Los escolares, muchos de los cuales asistieron al partido del pasado viernes en Son Moix, recibieron a los jugadores con una pancarta decorada con la Copa Intercontinental y motivos del Illes Balears Palma Futsal. Durante la actividad, Martín López, responsable del área social del club, ha impartido una charla sobre valores y hábitos saludables, centrada en la importancia del esfuerzo, la convivencia y el trabajo en equipo.
A continuación, los alumnos han podido formular preguntas a los jugadores, interesándose por su trayectoria profesional, sus rutinas de entrenamiento y aspectos más personales de su día a día. La sesión ha finalizado con una fotografía conjunta y una firma de autógrafos, en una visita que forma parte del compromiso del club con la promoción del deporte base y la educación en valores a través del fútbol sala.
Esta iniciativa se enmarca dentro del programa social del Illes Balears Palma Futsal, patrocinado por FNG Logistics y el Consell de Mallorca, y en colaboración con El Corte Inglés, con el objetivo de acercar el deporte y sus valores a los más jóvenes.
Temas:
- Futbol Sala