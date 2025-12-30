El Illes Balears se levanta tras su dura derrota en Jaén

El Illes Balears Palma Futsal cerró el año con derrota en el Olivo Arena tras caer por 4-2 ante el Jaén Paraíso Interior, en un partido correspondiente a la última jornada de la primera vuelta. Los mallorquines, ya clasificados para la Copa de España, buscaban acabar 2025 en la zona alta de la tabla, mientras que los jiennenses se jugaban sellar su billete para el torneo copero. La mayor necesidad local y una versión gris del conjunto de Antonio Vadillo decantaron el encuentro del lado andaluz.

El partido no tardó en ponerse de cara para los jienenses. En el minuto 3, Alan Brandi aprovechó un rebote fortuito para batir a Carlos Barrón con un remate con el rostro (1-0). El gol animó al Jaén FS, que obligó a Barrón a emplearse a fondo con varias intervenciones para evitar que la desventaja fuera mayor. El Illes Balears Palma Futsal intentó reaccionar y tuvo su oportunidad más clara en el minuto 9, con una doble ocasión: primero un pase de la muerte de Mario Rivillos que no encontró rematador y, posteriormente, un disparo de Fabinho que se marchó desviado. Charuto tuvo que abandonar la pista con molestias en la zona inguinal, mermando la rotación ofensiva de los mallorquines.

La falta de intensidad defensiva le pasó factura pronto al Palma, que alcanzó la quinta falta pasado el minuto 10. Dos minutos después, los colegiados señalaron la sexta, concediendo el primer lanzamiento de diez metros para Jaén. Fue entonces cuando emergió la figura de Carlos Barrón para detener el disparo de Joao Salla y mantener al equipo en el partido. Incluso el VIR tuvo que intervenir para desestimar una reclamación del banquillo local tras esa acción. Sin embargo, el bajo nivel competitivo terminó dando frutos al Jaén. A falta de cuatro minutos para el descanso, Mati Rosa cazó un nuevo rechace dentro del área para firmar el 2-0. Esteban anotó el tercero antes del descanso (3-0), ampliando una ventaja que obligaba a reaccionar a un gris Palma Futsal.

Aún hubo tiempo para un nuevo recital de Barrón, que volvió a detener un lanzamiento de diez metros en el último minuto de la primera parte.

La segunda mitad comenzó con un Palma que intentó subir líneas defensivas. Ernesto avisó pronto con un disparo que Espíndola, muy acertado durante toda la tarde, desvió a córner. Poco después, los colegiados, sin recurrir al VIR, anularon un tanto de Alan Brandi por mano, lo que mantenía la esperanza de remontada balear. A pesar de los intentos de Fabinho, David Peña y Lucão, el gol se le resistía a un Illes Balears Palma Futsal que no encontraba la fluidez necesaria. La defensa jienense llegó incluso a sacar un balón sobre la línea de gol en el minuto 33.

Vadillo, aprovechando las molestias de Carlos Barrón, dio entrada a Dennis buscando una posible superioridad numérica con sus incorporaciones. El premio llegó a falta de tres minutos para el final, cuando una excelente combinación entre Lucão y Alisson terminó con el primero enviando el balón al fondo de las mallas (3-1). El Palma asedió la portería de Espíndola en los instantes finales, pero un robo de Power, aprovechando el portero-jugador de los de Vadillo, terminó en el 4-1 que sentenciaba el choque. Ya a falta de ocho segundos, Ernesto maquilló el resultado final con el 4-2 definitivo.

Lo más positivo de la tarde en tierras andaluzas fue el protagonismo de la cantera. Tras el debut de Adrián López en el primer tiempo, en la segunda mitad llegó el turno de Lluís Feliu. Ambos vistieron por primera vez la camiseta del primer equipo, confirmando el buen trabajo de la base del club.

De este modo, el Illes Balears Palma Futsal pone punto final a un 2025 especial y lleno de éxitos. Apenas hay tiempo para detenerse, ya que en solo una semana el equipo afrontará el primer gran reto de 2026: la Supercopa de España, que se disputará en casa.