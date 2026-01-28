El Illes Balears se jugará la Copa de España en Granada

El Illes Balears Palma Futsal ya conoce el escenario de su próxima aventura en la Copa de España. Granada será la sede de la edición de 2026, que se disputará del 19 al 22 de marzo en el Palacio Municipal de Deportes, y en la que el conjunto balear volverá a estar presente.

La participación en la Copa de España 2026 supondrá la duodécima presencia consecutiva del Illes Balears Palma Futsal y la decimotercera en su historia, unos números que consolidan al club entre los referentes del fútbol sala nacional. Con esta trayectoria, el Palma Futsal se sitúa como el sexto club con más participaciones en la competición, superando a entidades históricas y codeándose con proyectos de máxima regularidad como Movistar Inter, ElPozo Murcia Costa Cálida o el Barça.

El equipo mallorquín debutó en la Copa de España en la edición de Segovia 2011, en su primera temporada tras regresar a la Primera División. Tras varias campañas sin lograr el billete, fue a partir del curso 2014/15 cuando el club inició una racha ininterrumpida de clasificaciones que se mantiene hasta hoy. Nueve de estas doce presencias consecutivas han llegado bajo la dirección de Antonio Vadillo, pieza clave en la consolidación del proyecto deportivo y en la estabilidad competitiva del equipo.

Granada no será un escenario desconocido para el Illes Balears Palma Futsal. La ciudad andaluza ya acogió la Copa de España 2023, una edición en la que el conjunto balear cayó eliminado en cuartos de final ante el Jaén Paraíso Interior en la tanda de penaltis. Una experiencia que ahora servirá como referencia de cara a una nueva oportunidad para seguir creciendo en una competición que, en los últimos años, ha pasado de ser un reto a convertirse en un objetivo real.

En la pasada edición, el Illes Balears Palma Futsal alcanzó por primera vez la final de la Copa de España, un hito histórico que confirma la evolución del equipo en el torneo. Hasta entonces, el mejor resultado había sido alcanzar las semifinales en dos ocasiones: en 2018 y en la edición anterior, esta última resuelta en la tanda de penaltis.

Con la sede y las fechas ya definidas, el Illes Balears Palma Futsal empieza a mirar de reojo a Granada como el próximo gran escenario para seguir escribiendo su historia en la Copa de España. Un torneo especial y exigente, al que el equipo llegará con la ambición y el objetivo de volver a competir al máximo nivel por un título nacional.