El Illes Baleares Palma Futsal vuelve convertido en bicampeón europeo

Escribir una crónica de un doble campeón de Europa debería resultar sencillo, pero no lo es para quienes viven experiencias más propias de fenómenos paranormales. Y el Illes Balears Palma Futsal está empeñado en alargar las noches europeas hasta horas intempestivas con celebraciones a las que no hay que buscar una explicación lógica porque no la hay. Y esa es la magia del deporte, que a veces suceden cosas que no hay que tratar de entender y ante las que solo cabe disfrutar.

El equipo viajó a Palma esta madrugada y este lunes recibirá el homenaje de las instituciones a su llegada a Mallorca. Aterrizará a las 11:20 horas, procedente de Viena, y a las 18:00 horas tendrá una recepción oficial por parte de la presidenta del Govern Balear, Margalida Prohens, en el patio del Consolat de Mar, donde podrán asistir todos los aficionados.

El Illes Balears Palma Futsal es bicampeón de Europa, como suena. Y de pleno derecho tras firmar una victoria histórica por 5-1 frente al Barça en una final que quedará en el recuerdo por el nivel competitivo exhibido por los mallorquines, que supieron interpretar el partido y el guion a la perfección. Y eso que tuvieron que remontar el gol de Adolfo, que adelantó a los catalanes en la primera mitad tras un inicio de partido para soñar y creer por parte de los de Antonio Vadillo. Rómulo primero y Vilian, que firmó su mejor actuación desde su llegada al club, le dieron la vuelta antes del descanso superando un momento complicado y decisivo al salvar Carlos Barrón dos dobles penaltis al cargar los árbitros de faltas al conjunto balear.

Ha sido la Champions de los porteros y el capitán ha tenido una actuación clave en toda la Final Four. La ventaja al descanso abría las puertas de la esperanza de los isleños, que veían como se alineaban todos los aspectos que se necesitan para ganar al mejor equipo del mundo: defender sin errores y con una solidez enorme, aprovechar las ocasiones en el área rival y que te acompañe la suerte. Se daba todo de cara. El Barça dio un paso al frente en el comienzo de la segunda mitad para buscar el gol del empate y el ejercicio de resistencia de los mallorquines es de los que se tienen que estudiar en las clases de entrenadores.

Los partidos se ganan en ataque, pero se pierden defendiendo. Este año el Palma ha demostrado una capacidad ofensiva extraordinaria pero también ha conllevado encajar numerosos goles. Era la faceta para corregir y mejorar en una final de Champions y el equipo rozó la perfección. La defensa ganó el partido. Y Luan Muller, que con el 2-1 se sacó la parada del año en un remate a bocajarro que salvó el portero sobre la línea. Cuando más sufría el equipo y tras ver como el Barça había estrellado un disparo en el larguero y otro en el palo, Neguinho marcó el gol que dio la tranquilidad y decidió la final.

La contra balear fue soberbia con una asistencia de Vilian al segundo palo que remató el brasileño a placer para desatar la locura en el banquillo balear y en la grada, donde la mayoría de los armenios iban con el Illes Balears Palma Futsal por ese vínculo con Luan Muller, portero y uno de los capitanes de su selección. El Barça buscó el gol a la desesperada con el portero-jugador en los minutos finales y los mallorquines lo aprovecharon para poner la guinda a una final perfecta con goles de Chaguinha, elegido el mejor jugador de la final, y el segundo en la cuenta particular de Neguinho, que lleva un año extraordinario conquistando la Copa América, la liga brasileña y ahora la UEFA Futsal Champions League con el club en su regreso a la isla.