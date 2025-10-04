Ibiza solicita a Sánchez la declaración de zona afectada gravemente por el histórico diluvio ‘Ex Gabrielle’

El pleno del Ayuntamiento de Ibiza reunido este sábado en sesión extraordinaria y urgente, ha aprobado solicitar al Consejo de Ministros la declaración del término municipal de Ibiza como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, a raíz de los graves daños ocasionados por el episodio de lluvias torrenciales e inundaciones por la tormenta Ex Gabrielle del pasado 30 de septiembre.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), entre las 06:00 y las 12:00 horas de ese día se registraron más de 150 litros por metro cuadrado, con acumulaciones totales de hasta 252 litros en 24 horas y más de 300 litros por metro cuadrado en algunas zonas de la Isla con multitud de incidentes. Ante este episodio extremo, Aemet decretó la alerta roja y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de las Islas Baleares activó la situación operativa 2 (SO-2) del Plan INUNBAL.

La intensidad de las lluvias provocó una situación de emergencia sin precedentes recientes en el municipio. El servicio de emergencias 112 recibió hasta 78 avisos en pocas horas, en su mayor parte relacionados con inundaciones de bajos y de la vía pública, caídas de árboles, desprendimientos y el riesgo inminente de desbordamiento de torrentes. La Policía Local intensificó su actividad con 98 actuaciones sólo durante el 30 y 36 más el 1 de octubre, todas ellas motivadas por las incidencias derivadas de las lluvias.

Ante la magnitud de los daños, el día 1 de octubre llegaron a Ibiza 140 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que intervinieron en infraestructuras y viales afectados para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad de la circulación.

Las consecuencias de este episodio afectaron gravemente a la vida cotidiana de la población. Más de 1.200 personas se quedaron sin suministro eléctrico durante varias horas, mientras que el servicio municipal de recogida de residuos tuvo que suspenderse temporalmente.

El tejido comercial de la ciudad se vio especialmente golpeado por las inundaciones, que provocaron pérdidas y la interrupción de la actividad de numerosos establecimientos.

Las infraestructuras públicas también resultaron severamente dañadas. El día 1 de octubre, las escuelas del municipio y el resto de instalaciones municipales permanecieron cerradas, y varios equipamientos municipales presentan desperfectos según los informes de los Servicios Técnicos. Además, varias vías de circulación quedaron cortadas, y una de las principales arterias de acceso y salida de la ciudad, la avenida de Santa Eulària, no pudo ser reabierta hasta el 2 de octubre.

Ante esta situación, el pleno ha acordado solicitar al Consejo de Ministros la declaración del municipio de Ibiza como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, a consecuencia de los daños ocasionados por las inundaciones del 30 de septiembre de 2025 reclamando a su vez que se incluyan todas las ayudas y medidas económicas previstas que permitan la recuperación íntegra de los daños sufridos.

El acuerdo será trasladado al Gobierno de Pedro Sánchez a través de la Dirección Insular de la Administración General del Estado en Ibiza.

El objetivo no es otro que dar una respuesta inmediata a los efectos de este episodio excepcional, garantizar el apoyo a las personas y sectores afectados, y restablecer la normalidad en el menor tiempo posible.

«Ibiza se rehace, está más unida que nunca, y juntos reconstruiremos nuestra ciudad, con más seguridad, más solidaridad y con la convicción de que el futuro lo construimos entre todos, sin dejar a nadie atrás», ha concluido el alcalde del PP, Rafael Triguero.