Hospitalizado un motorista tras ser embestido por una furgoneta que daba marcha atrás en Palma

Un motorista de mediana edad y de nacionalidad española ha resultado herido de consideración este martes tras ser arrollado por una furgoneta de reparto que realizaba una maniobra de marcha atrás en la ciudad de Palma. El accidente se produjo en torno a las 14.00 horas en la calle Pere Dezcallar i Net, una vía situada en una zona céntrica y muy transitada de la capital balear.

Según las primeras informaciones recabadas en el lugar de los hechos, todo apunta a que el conductor de la furgoneta no se percató de la presencia del motorista cuando efectuaba la maniobra para estacionar el vehículo. En ese momento, el motorista fue embestido y salió despedido, cayendo violentamente al suelo.

Tras el impacto, el hombre quedó tendido sobre la calzada, con el casco puesto, visiblemente dolorido, y comenzó a quejarse de una de sus piernas. Varios testigos presenciales relataron que el herido sufría fuertes dolores y que sus gritos de auxilio eran claramente audibles, lo que generó momentos de gran tensión y preocupación entre los viandantes y conductores que se encontraban en la zona.

De inmediato, agentes de la Policía Local de Palma se desplazaron hasta el lugar del accidente para asegurar la zona y prestar los primeros auxilios, mientras que una ambulancia de la Clínica Rotger acudió en primera instancia para atender al herido. Tras una primera valoración médica, el motorista fue inmovilizado y trasladado al hospital, donde permanece ingresado. Su pronóstico es reservado, a la espera de la evolución de las lesiones sufridas.

El accidente levantó una gran expectación debido a que ocurrió en un enclave muy concurrido, próximo a las Avenidas de Palma y a los juzgados de Vía Alemania, una zona con intenso tráfico tanto de vehículos como de peatones.

La Unidad de Atestados de la Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso y determinar posibles responsabilidades.

Los agentes están recabando testimonios y analizando la maniobra realizada por la furgoneta en el momento del atropello.