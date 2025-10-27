Un hombre le rompe la nariz al novio su ex en Palma y se estampa contra unos bolardos mientras huía

La Policía Nacional detuvo este pasado domingo a un conflictivo hombre por irrumpir sobre las 22:30 horas de la noche en una vivienda situada en el barrio de Pere Garau, y agredir al novio de su ex pareja hasta fracturarle la nariz.

Los agentes fueron alertados por varios vecinos, que vieron como el varón huía del lugar con su coche a toda velocidad y de manera temeraria. De hecho, una policía tuvo que esquivar la maniobra para evitar ser arrollada por el turismo.

Las patrullas salieron en persecución del conductor, que iba a gran velocidad por las calles de la capital balear y poniendo en peligro a los viandantes y a otros vehículos. Durante varios segundos, el ahora arrestado pudo perderse de la vista de los agentes.

Unos instantes después, los policías localizaron el coche estampado contra tres bolardos de hormigón, un arbusto y un banco de la plaza Miquel Dolç, antigua Teniente Coronel Franco. El impacto fue tal que se activaron los airbags y el vehículo terminó echando humo.

Tras el accidente, el conductor huyó de la escena a pie, aunque finalmente fue interceptado por la Policía Nacional. El hombre opuso resistencia activa, pero acabó detenido por los delitos de malos tratos, allanamiento de morada, atentado, lesiones, conducción temeraria y conducir con permiso retirado.

La víctima explicó a los agentes que dicho conductor fue su anterior pareja y que estaba dando vueltas alrededor del domicilio de un familiar de la mujer, a quien también agredió al intentar evitar que golpeara a la mujer.

Más tarde, los agentes policiales también pudieron comprobar como el conductor le figuraba una infracción administrativa de retirada de carné de conducir hasta abril de 2026 y que el vehículo encartado no disponía ni de ITV, ni de seguro obligatorio.

Finalmente, la Policía Nacional trasladó al varón a un centro médico y después a dependencias policiales.