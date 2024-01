El hombre que se atrincheró en Sóller con una ballesta sigue en la unidad psiquiátrica de Son Espases

El hombre de 49 años que este jueves fue detenido en Sóller por atrincherarse en su casa con dos ballestas y un cuchillo y su madre como rehén sigue ingresado en la unidad psiquiátrica de Son Espases.

El arrestado no pasará a disposición judicial hasta que salga del centro hospitalario. Mientras tanto, los agentes de la Guardia Civil siguen tomando declaración a más testigos.

Según detalló el Instituto Armado, una patrulla de Seguridad Ciudadana se movilizó el miércoles hasta el domicilio, situado en la calle Moragues, después de que una mujer residente en el municipio interpusiera una denuncia por amenazas de muerte y agresión sexual ante las dependencias de la Guardia Civil de Inca.

Esta mujer es una joven sollerica llamada Ainhoa Estades, que ha explicado a IB3 cómo fue el acoso que sufrió por parte del ahora detenido: «Ya me hacía cosas raras, como que se me acercaba. Una vez se me intentó lanzar a encima, pero yo no le daba importancia porque no estaba muy bien. Pero el miércoles fue muy grave. Cenaba en mi casa con mi familia y amigas, y escuchamos cómo golpeaba la puerta y me decía que si yo no era de él, no era de nadie».

Según la joven, estos hechos hicieron que finalmente se decidiera a presentar la denuncia. La víctima confía ahora en que se tomen las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Cabe recordar que los agentes trataron de hablar con el hombre, pero éste se negó a abrirles la puerta, se atrincheró en la casa y en actitud muy violenta amenazó con matar con un cuchillo a los policías y a su madre, de 85 años.

Después de varios intentos en vano de mediar con él, se montó un dispositivo para evitar que abandonara el lugar y se activó el protocolo establecido para estos casos, trasladándose al lugar la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) y un negociador para que se entregase.

El hombre lanzó a los agentes unas flechas con una ballesta desde una de las ventanas de la vivienda. Ante la negativa del hombre a entregarse, alrededor de las 11.00 horas los agentes derribaron la puerta de acceso al domicilio y se procedió a su detención, momento en el que uno de los agentes resultó herido leve por una contusión.