La oferta que le plantea José Hila a los copropietarios del Lluís Sitjar, de 9.725.729,27 euros, alcanza sólo la mitad de la valoración que hizo sobre el solar el arquitecto forense Pere González Nebreda el 10 de febrero de 2010 por encargo de la también socialista Aina Calvo, y que ascendió a 17.557.442,71 euros. Incluso existía una tercera tasación, solicitada el 19 de mayo de 2010 por el Mallorca al arquitecto Rafal Rigo Rosselló, que se elevaba hasta 32.175.318 euros. El futuro del antiguo estadio se decide esta tarde en la Asamblea de Copropietarios, que se celebrará a partir de las 19.00 horas en primera convocatoria en Son Moix.

Hoy es un día clave para el futuro del solar en el que se ubicaba el Lluís Sitjar. Cerca de 200 personas se reunirán en Son Moix para escuchar la oferta del Ayuntamiento y la propuesta complementaria del Mallorca, que tal y como adelantó OKBALEARES propone a los copropietarios la posibilidad de conseguir dos pases anuales para asistir a los partidos del primer equipo durante los próximos 25 años si aceptan el ofrecimiento de Cort.

El Mallorca, que controla 208 títulos de propiedad de los 666 que fueron emitidos en 1945, está muy interesado en cerrar cuanto antes la venta del Lluís Sijar a Cort porque eso le reportaría unos tres millones de euros que pretende dedicar a la reforma del estadio de Son Moix que anunció oficialmente el pasado 31 de diciembre, y para la que ya ha presentado un proyecto a la gerencia de Urbanismo.

Sin embargo la decisión final será de la Asociación de Copropietarios que preside el empresario Joan Aguiló, que el pasado 17 de noviembre declaró a OKBALEARES que la oferta de Cort le parecía «insuficiente». «En febrero de 2010 la alcaldesa Aina Calvo encargó un peritaje al arquitecto Pere González Nebreda, que valoró los terrenos en 17,5 millones de euros. No conozco ningún caso en el que, 11 años después, los terrenos no sólo no hayan subido, sino que se hayan devaluado un 40%».

Si la Asamblea de Copropietarios acepta hoy la oferta de Hila cada acción recibirá 14.603,19 euros, mucho menos de los 26.362,53 que hubiera supuesto la valoración de 2010 de Aina Calvo y, desde luego, a años luz de los 48.311,28 que significaba la tasación del arquitecto Rafael Rigo, que utilizó como referencia el valor que se pagó por la expropiación del canódromo, que fue de 1.238,08 euros el metro cuadrado, según la sentencia judicial del 24 de septiembre de 2002.

«La decisión final está en manos de los copropietarios», dijo a este digital Joan Aguiló, que explicó que además de las 208 acciones que controla el Mallorca existen otras 441 que están en manos de personas físicas o jurídicas que en muchos casos las han heredado de sus padres o abuelos, ya que las originales fueron emitidas en 1945. La Banca March, que posee 12, seis de ellas propiedad de Bartolomé March, es el mayor propietario sólo por detrás del Mallorca, que a lo largo de los años ha ido comprando todos los títulos que ha podido. El resto de acciones, unas 17, están en paradero desconocido, posiblemente porque sus propietarios originales han fallecido.

El Ayuntamiento ha previsto en los presupuestos de 2022 una partida de 10 millones de euros para la compra del solar del Lluís Sitjar, lo que indica que ese es el tope por el que va a negociar. Sin embargo, no está claro cuál sería el siguiente movimiento del consistorio en caso de que hoy la Asamblea diga que no, porque el camino de la expropiación, dada la jurisprudencia sentada con el caso del canódromo, no parece el más adecuado, ya que podría salirle mucho más caro. «Si optan por la vía de la expropiación la broma puede salirles por más de 30 millones de euros», apuntó Aguiló.

Hay que recordar que, tal y como también adelantó OKDIARIO el alcalde de Palma José Hila mandó el pasado 13 de mayo una carta al presidente del Mallorca Andy Kohlberg en la que le pide que venda al Ayuntamiento sus acciones sobre el solar donde se ubicaba el antiguo estadio Lluís Sitjar en favor de la «agenda 2030» y del «cambio climático». Eso sí, Hila no le plantea a Kohlberg ninguna oferta, sino que afirma que el precio será «el que resulte del informe de valoración que emitan los servicios técnicos municipales».