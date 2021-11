Joan Aguiló, presidente de la Asociación de Copropietarios del Lluís Sitjar, dijo hoy a OKDIARIO que «desconoce» que Cort ha incluido en los presupuestos del año 2022 una partida de 10 millones de euros para la compra del solar donde se ubicaba el antiguo estadio, pero no obstante aclaró que le parece una cantidad «insuficiente». En febrero de 2010 la alcaldesa Aina Calvo encargó un peritaje al arquitecto Pere González Nebreda, que valoró los terrenos en 15,5 millones de euros. No conozco ningún caso en el que, 11 años después, los terrenos no sólo no hayan subido, sino que se hayan devaluado un 40%».

Aguiló, que dejó claro que «yo no tengo ningún poder de decisión, sino que será la Asamblea de Copropietarios la que valore la oferta», apuntó también que «la última vez que hablé con el Ayuntamiento creo que fue en 2018. Desde entonces no he vuelto a tener ninguna noticia de ellos. Me sorprende que den ese precio sin ni siquiera ponerse en contacto con nosotros».

El presidente de los Copropietarios admitió que «yo personalmente diría que no a esa oferta, si es que llega, pero sólo tengo tres títulos, soy una pequeñísima parte del total» y confirmó que en enero convocaría Asamblea «para que sean los titulares de las acciones los que decidan. Me gustaría que a esa reunión acudieran tanto el Mallorca como el Ayuntamiento, a fin de que todas las posturas queden claras».

Aguiló representa a cerca de 400 de las 666 acciones que se emitieron en 1945, mientras que el resto está en poder del Mallorca. Todo hace indicar que el club ha llegado a un principio de acuerdo con el Ayuntamiento para venderle sus títulos, pero el trato no tendrá validez si no se adhieren también el resto de propietarios. El presidente se reunió el lunes en Son Moix con el CEO de negocio del Mallorca, Alfonso Díaz, tal y como adelantó OKDIARIO y le adelantó que no se tomaría ninguna decisión hasta que se celebrara la Asamblea.

Por otro lado, tal y como también adelantó OKDIARIO el alcalde de Palma José Hila mandó el pasado 13 de mayo una carta al presidente del Mallorca Andy Kohlberg en la que le pide que venda al Ayuntamiento sus acciones sobre el solar donde se ubicaba el antiguo estadio Lluís Sitjar en favor de la «agenda 2030» y del «cambio climático». Eso sí, Hila no le plantea a Kohlberg ninguna oferta, sino que afirma que el precio será «el que resulte del informe de valoración que emitan los servicios técnicos municipales».